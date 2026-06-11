Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 15:04

Десятки пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона

В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона, еще 18 проходят экспертизу, сообщается в канале правительства РФ в МАКСе. На территорию пляжей завозят и распределяют дополнительный слой чистого песка. Санитарные службы ведут мониторинг этих процессов.

Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства доложили, что пляжи в Анапе готовы принимать посетителей. Гендиректор детского курорта «Вита» Василий Димоев заявил, что в городе даже пытаются «согреть море» для детей. Путин удивился такому положению вещей и с улыбкой спросил, как же в Анапе нагревают море. Жестом он изобразил погружение кипятильника в воду.

До этого руководитель природоохранных программ всероссийского экологического движения «Зеленый патруль» Роман Пукалов сообщал, что воздух и море в Анапе абсолютно чистые. По его словам, на курорте можно отдыхать, центральный пляж открыт.

Регионы
Краснодарский край
Анапа
пляжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кремль анонсировал вручение госпремий Путиным в День России
Россиянам объяснили, как налоговая может узнать о сдаче квартиры
Трамп сделал неожиданное заявление о наземной операции в Иране
Появились новые подробности о пожаре в старинном русском храме
В АТР ответили, начнет ли Евросоюз массово отказывать россиянам в визах
Лавров заявил о готовности РФ содействовать развитию инфраструктуры Африки
Трамп раскрыл, во сколько обошелся новый удар США по Ирану
Захарова обвинила ЕС в желании влезть за стол переговоров по Украине
Московские таможенники изъяли прекурсор для мефедрона на 2,4 млрд рублей
Ковальчук раскрыл последствия массированного удара ВСУ по Брянской области
Раскрыты последствия применения «Града» по мирным жителям в Белой Березке
Диетолог объяснил, как выбрать мороженое
Держалась за крестик и молилась: блогерша о пережитом в 8 лет изнасиловании
Российский поселок попал под обстрел «Градом»
Лазарев, конфликт с Гузеевой, отказ от алкоголя: как живет Лера Кудрявцева
Захарова оценила требования «евротройки» по Украине
Директор Музея обороны Севастополя раскрыл, что уцелело при пожаре
Синоптик предупредил москвичей о рисках постоянной жары
Стало известно, как обеспечат меры безопасности на «Дикой Мяте»
Россия ограничит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.