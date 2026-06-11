Десятки пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие сезона

49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона, еще 18 проходят экспертизу, сообщается в канале правительства РФ в МАКСе. На территорию пляжей завозят и распределяют дополнительный слой чистого песка. Санитарные службы ведут мониторинг этих процессов.

Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства доложили, что пляжи в Анапе готовы принимать посетителей. Гендиректор детского курорта «Вита» Василий Димоев заявил, что в городе даже пытаются «согреть море» для детей. Путин удивился такому положению вещей и с улыбкой спросил, как же в Анапе нагревают море. Жестом он изобразил погружение кипятильника в воду.

До этого руководитель природоохранных программ всероссийского экологического движения «Зеленый патруль» Роман Пукалов сообщал, что воздух и море в Анапе абсолютно чистые. По его словам, на курорте можно отдыхать, центральный пляж открыт.