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11 июня 2026 в 21:12

Туристы оказались заперты на высоте из-за поломки американских горок

Туристы повисли в воздухе из-за сломанных горок в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Туристы застряли на американских горках в парке развлечений Cedar Point в штате Огайо, США, сообщает People. Инцидент произошел на самой быстрой американской горке в США, высота которой достигает 48 метров.

Повторная поломка аттракциона случилась 7 июня, первая неисправность была зафиксирована накануне. Горка остановилась на максимальной высоте, когда капсула с посетителями находилась в вертикальном положении.

Представитель парка уточнил, что неполадка вызвала автоматическую остановку, однако после проверки систем поездка была возобновлена. Аттракцион, который открылся 28 июня 2025 года, выходил из строя в день своего открытия.

Ранее восемь человек оказались заблокированы на американских горках в Техасе. Спасателям понадобилось более трех часов, чтобы провести эвакуацию. Аттракцион перестал работать, когда посетители находились в самой высокой точке. В операции были задействованы пожарные и специальное оборудование.

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