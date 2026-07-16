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16 июля 2026 в 15:59

«Остров Мечты» откроет «Пламя скорости» через 500 тестовых заездов

Фото: Пресс-служба парка «Остров Мечты»
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Парк развлечений «Остров Мечты» завершает подготовку к запуску нового экстремального аттракциона «Пламя скорости». Ожидается, что посетители смогут испытать его уже в августе 2026 года после успешного завершения 500 тестовых заездов, всех технических проверок и получения государственной сертификации.

«Пламя скорости» — один из самых технологически сложных аттракционов открытого парка. На сегодня подобных в мире всего два. Высокую плавность движения обеспечивают точная геометрия трека и облегченные поезда с низким центром тяжести. Эргономичные кресла оснащены высокотехнологичной системой фиксации с карбоновыми поясными дугами, что позволило снизить минимальный рост для посещения аттракциона до 120 сантиметров. Это редкий показатель для семейно-экстремальных катальных гор такого класса, — рассказал генеральный директор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев.

Во время пусконаладочных работ инженеры протестируют аттракцион, проверяя сенсоры, приводы, тормозную систему, механизмы безопасности и ПО. Особенность «Пламени скорости» — поезда с пассажирами расположены по одному друг за другом, что обеспечивает панорамный обзор и усиленное ощущение скорости. Длина трека — 631 метр, высота подъема — 19 метров, максимальная скорость аттракциона составит 70 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Москве 1 августа состоится запуск новых уличных зон «Острова Мечты». Торжественное открытие пройдет в День города, 12 сентября.

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