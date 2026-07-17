«Остров Мечты» презентовал сервисы для повышения комфорта посетителей

Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» обновил правила посещения и презентовал сервисы, которые существенно повысят комфорт гостей. В частности, организация представила первую в России систему «Одиночный заезд» для экстремальных аттракционов уличной части парка. Речь идет об отдельной очереди для людей, которые хотят воспользоваться свободными местами.

Эта очередь предназначена для тех, кто хочет успеть прокатиться на максимальном количестве аттракционов за короткое время. Зачастую в вагонетках остаются свободные места, и в этом случае операторы приглашают посетителей из такой очереди занять их. Это общемировая практика крупнейших парков развлечений, позволяющая эффективнее использовать вместимость аттракционов, — объяснил генеральный директор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев.

Еще одним нововведением парка стала система автоматического расчета времени ожидания на аттракционах, использующая технологии компьютерного зрения. «Остров Мечты» стал первым в России парком развлечений, внедрившим такое решение. В режиме реального времени система анализирует количество гостей в очередях, скорость их продвижения и пропускную способность аттракционов, после чего рассчитывает примерное время ожидания.

Проект заработал в марте, а в мае к системе подключили 12 самых популярных аттракционов крытой части парка. В перспективе технология будет внедрена и на других объектах. Сейчас данные отображаются на экранах перед входом, а в будущем появятся и в мобильном приложении, что позволит гостям удобнее планировать маршрут и выбирать менее загруженные аттракционы.

Для парка развлечений система подсчета времени ожидания — это не только удобный сервис для гостей, но и важный инструмент аналитики, который помогает эффективно управлять потоками посетителей, оптимизировать работу операторов аттракционов и ежедневно повышать качество обслуживания. Решение полностью соответствует отраслевым стандартам безопасности и требованиям к обработке данных, — отмечает заместитель руководителя отдела эксплуатации аттракционов Владимир Цыпин.

С 6 июля также вступили в силу новые правила поведения в очередях: запрещено занимать места для других гостей, перелезать через ограждения и нарушать установленный порядок, за что администрация вправе удалить нарушителя без возврата стоимости билета. Кроме того, изменились условия услуги «Экспресс-вход».

Запуск новых уличных зон «Острова Мечты» планируется 1 августа в Москве. Торжественное открытие пройдет 12 сентября в День города.