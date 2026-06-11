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11 июня 2026 в 23:10

Посольство Ирана показало «Кубок войны» перед стартом ЧМ-2026

Фото: Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Посольство Ирана в Индонезии опубликовало в социальной сети резонансный плакат, посвященный предстоящему чемпионату мира по футболу 2026 года. На изображении главный трофей мирового первенства размещен на вершине горы из черепов, а плакат получил название «Кубок войны».

Публикация появилась накануне чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Постер сопровождался подписью с критикой в адрес принимающей стороны турнира. После публикации изображение привлекло внимание пользователей социальных сетей и стало предметом обсуждения.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир станет крупнейшим в истории мировых первенств по числу участников.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что сборная Мексики может удивить на предстоящем чемпионате мира. По его словам, этой команде не потребуется время на адаптацию к жарким погодным условиям.

До этого Масалитин заявил, что главная задача Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ЧМ — успокаивать молодых игроков. Он добавил, что опыт имеет большое значение на крупных турнирах.

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