«Не очень разумно»: Анкара раскрыла позицию по возможной продаже С-400 Habertürk: в Турции опровергли связь возможной продажи С-400 с программой F-35

Зампред правящей турецкой Партии справедливости и развития Хасан Ялчин прокомментировал сообщения о возможной перепродаже Турцией российских комплексов С-400, передает Habertürk. Он заявил, что подобные публикации являются спекуляциями.

Вопрос С-400 никак не связан с проблемой участия Турции в программе F-35, подчеркнул политик. При возможном появлении вопроса о продаже комплексов третьей стране переговоры могут пройти с Россией и потенциальным покупателем, однако обсуждать это сейчас преждевременно, добавил он.

Преждевременные выводы не имеют оснований без реальных предпосылок для сделки, отметил Ялчин. По его мнению, подобные темы не следует обсуждать, опираясь только на спекуляции.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил: Анкара рассчитывает на отмену американских ограничений в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». По его словам, этот шаг позволит стране вновь присоединиться к международной программе производства истребителей нового поколения F-35.