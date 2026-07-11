Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 22:00

«Не очень разумно»: Анкара раскрыла позицию по возможной продаже С-400

Habertürk: в Турции опровергли связь возможной продажи С-400 с программой F-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зампред правящей турецкой Партии справедливости и развития Хасан Ялчин прокомментировал сообщения о возможной перепродаже Турцией российских комплексов С-400, передает Habertürk. Он заявил, что подобные публикации являются спекуляциями.

Вопрос С-400 никак не связан с проблемой участия Турции в программе F-35, подчеркнул политик. При возможном появлении вопроса о продаже комплексов третьей стране переговоры могут пройти с Россией и потенциальным покупателем, однако обсуждать это сейчас преждевременно, добавил он.

Преждевременные выводы не имеют оснований без реальных предпосылок для сделки, отметил Ялчин. По его мнению, подобные темы не следует обсуждать, опираясь только на спекуляции.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил: Анкара рассчитывает на отмену американских ограничений в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». По его словам, этот шаг позволит стране вновь присоединиться к международной программе производства истребителей нового поколения F-35.

Мир
Турция
C-400
ПВО
F-35
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кровь обеднела: врач назвала 10 причин срочно проверить гемоглобин
Охотник за золотом: как маньяк кошмарил два города на Волге
В Грайвороне ребенок попал под удар дрона ВСУ
Партию Качиньского освистали на траурной церемонии в Польше
Авиакомпании заключили необычное пари перед матчем ЧМ-2026
Медведев объявил о расставании со своим тренером
Россиянин Гассиев уверенно защитил титул чемпиона мира по боксу
Девять человек ранены при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ДНР
Один человек погиб, еще 15 пострадали при атаках БПЛА в ДНР
Представитель Добрынина раскрыла правду о его самочувствии
Мощный ураган оставил без света жителей Тверской области
Желтый уровень в Москве решили не отменять
Федерация гимнастики отреагировала на поддержку МОК в возвращении россиян
Звезда «Сватов» Добронравов призвал не зацикливаться на плохих воспоминаниях
В Госдуме дали неожиданный совет россиянам, критикующим развлекательные шоу
В Госдуме объяснили, чем плохи современные киносказки
Польша и Франция начали консультации по «ядерному зонтику»
Эстония усилила проверки мужчин из РФ на границе
«Не очень разумно»: Анкара раскрыла позицию по возможной продаже С-400
Чешская теннисистка покорила Уимблдон
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.