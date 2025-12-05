ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 18:52

В США заявили о планах Турции отказаться от российского оружия

Посол Баррак: в Турции близки к отказу от российских C-400 в пользу F-35 из США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Турции близки к тому, чтобы отказаться от поставок российских комплексов противоракетной обороны C-400 в пользу американских истребителей пятого поколения F-35, заявил посол США в Турции Том Баррак. По его словам, которые приводит Bloomberg, закупка систем ПВО привела к напряженным отношениям Анкары с другими членами НАТО.

Турция приблизилась к демонтажу российской системы противоракетной обороны, которая стала источником напряженности в отношениях с другими членами НАТО и помешала ей приобрести американские самолеты-невидимки F-35, — говорится в материале.

Посол отметил, что Турция не использует весь комплекс C-400, но обладает ракетами, радарами и другим их оборудованием. Он полагает, что в ближайшие полгода страна полностью откажется от использования российских систем.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Баррак блефует, когда говорит об отказе Турции от C-400. По его мнению, таким образом недавно назначенный посол пытается проявить свою активность. В беседе с Lenta.ru парламентарий подчеркнул, что российские системы ПВО и американские истребители выполняют разные задачи. Депутат считает, что Турция продолжит покупать у России комплексы противовоздушной обороны.

Ранее американские СМИ писали, что США не смогут атаковать Россию, как сделали это в конце июня в Иране. Журналисты напомнили, что хоть Россия и владеет необъятными территориями, которые ей сложнее защитить, чем Ирану, но она также обладает комплексами C-400, которые серьезно угрожают американским бомбардировщикам B-2.

