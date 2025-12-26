Эрмитаж вступился за арестованного в Польше археолога Эрмитаж направил документы для защиты арестованного в Польше археолога Бутягина

Сотрудники Государственного Эрмитажа направили в российское консульство в Польше документы в защиту арестованного российского археолога Александра Бутягина, сообщил ТАСС отец ученого Михаил Бутягин. Ученому грозит экстрадиция на Украину, где его могут осудить на 10 лет.

Крымские музеи собрали данные в защиту. Эрмитаж получил их и добавил свои данные, отослал консулу, — сказал Михаил Бутягин.

Украина разыскивает археолога в связи с его профессиональной деятельностью в Крыму, которую Киев расценивает как незаконную. Для российской стороны и научного сообщества это дело является беспрецедентным случаем преследования ученого за проведение раскопок. Если польский суд сочтет аргументы Украины убедительными, Бутягин может стать первым российским ученым, выданным Киеву по подобному обвинению.

Ученый был в отпуске и не вышел на работу 11 декабря, а коллеги узнали о произошедшем из публикаций польских СМИ. В пресс-службе учреждения подтвердили, что Бутягин соблюдал международные юридические и этические нормы археологических исследований и получал необходимые разрешения на раскопки.