Награжденный Путиным командир погиб в зоне СВО: чем известен Айк Гаспарян

Бывший заключенный, получивший орден из рук президента Путина, погиб в зоне СВО. Что случилось с Айком Гаспаряном, где он погиб, как получил свою награду, чем занимался после ЧВК «Вагнер»?

Что случилось с Айком Гаспаряном, где он погиб

Командир отдельного батальона спецназначения «АрБат» Айк Гаспарян погиб в зоне СВО 9 февраля. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Айк, ты был настоящим командиром! Спи спокойно, брат! Сегодня при выполнении боевого задания пал смертью храбрых командир ОБСпН „АрБат“ Айк Абрек! Вечная память!» — написал Приходько в своем Telegram-канале.

СМИ пишут, что на момент гибели Гаспаряну было 34 года. Обстоятельства гибели командира «АрБата» на текущий момент неизвестны.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как Айк Гаспарян получил звезду Героя России из рук Путина, как сложилась его карьера

31 декабря 2022 года президент Росси Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где наградил военнослужащих боевыми наградами.

СМИ тогда обратили внимание, что президент вручил медаль «За отвагу» молодому военному с бородой, который был одет в камуфляж другого типа — не «цифру», как у российских военнослужащих, а «мультикам». Такой камуфляж использовался в штурмовых подразделениях российской ЧВК «Вагнер». Кроме того, из всех 50 награжденных в тот день Айк Гаспарян был единственным, кого объявили только по имени, без звания.

Информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой», — констатировали в Кремле.

Позже, в январе 2023 года, связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин вручил Абреку медаль «За взятие Соледара».

Известно, что будущий командир «АрБата» родился в 1991 году в Карабахе. По национальности армянин, он жил в Рязани, куда переехал с семьей еще в детстве.

В 2019 году Айк Гаспарян стал фигурантом уголовного дела — вместе с сообщником напал на мужчину на территории посольства Киргизии в Москве, пытался похитить 300 тыс. руб. и угрожал перцовым баллончиком. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима. До конца свой срок Гаспарян отбывать не стал — когда ЧВК «Вагнер» начала набирать заключенных для участия в СВО, он подписал контракт и отправился в Донбасс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В зоне СВО Айк оказался осенью 2022 года. Участвовал в боевых действиях за Веселую Долину и Иванград, освобождал в интенсивных боях Соледар.

«Нас перебросили на Опытное. В Опытном я стал сначала командиром штурмовой группы, которая первая зашла в данный населенный пункт: самый первый дом там, пятиэтажку, взяли мы. И уже потом я стал старшим по направлению в самом Опытном. Все, кто там находился, были, грубо говоря, в моем подчинении. Когда мы взяли Опытное, меня и представили к награде, и я поехал в Ростов. Насколько я помню, из ЧВК „Вагнер“ я был первым человеком, которого Верховный главнокомандующий награждал лично», — отмечал Гаспарян в интервью.

Его контракт в ЧВК «Вагнер» закончился в марте 2023 года после тяжелых боев под Бахмутом (Артемовском).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Чем занимался Айк Гаспарян после ЧВК «Вагнер»

После завершения контракта и освобождения Гаспарян пробыл дома около полутора месяцев, после чего ему предложили стать командиром ОБСпН «АрБат». Подразделение было создано в сентябре 2022-го по инициативе бизнесмена из города Горловки Армена Саркисяна, который был убит киллерами СБУ в Москве в феврале 2025 года.

Абрек возглавил «АрБат» летом 2023 года и передавал бойцам интербригады «Пятнашка» опыт ЧВК «Вагнер».

«Сейчас у меня девять наград: четыре медали „За отвагу“ (две государственные, одна луганская и одна „вагнеровская“), „Вагнеровский крест“, „Бахмутская мясорубка“, „За взятие Бахмута“, нагрудный знак интернациональной бригады „Пятнашка“ I степени и крест ОБСпН. Жду, когда орден Мужества придет, чтобы была 10-я», — рассказывал Айк в интервью в ноябре 2023 года.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

«Искандеры» уничтожили важную цель под Киевом: удары по Украине 9 февраля

Покушение на генерала Алексеева: новости 9 февраля, допросы, гонорар убийц

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой