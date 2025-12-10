Командир ЧВК «Вагнер» без обеих ног и руки попал на видео: где он сейчас

Командир ЧВК «Вагнер» без обеих ног и руки попал на видео: где он сейчас

Дмитрий Подольский с позывным Салем попал на видео после тяжелых ранений на СВО — его называют новым командиром ЧВК «Вагнер». Что известно, где он сейчас, как выполняет задачи без обеих ног и руки?

Что с Салемом после ранения, где он сейчас

В Сети появились кадры тренировок Салема. На видео мужчина, несмотря на потерю обеих ног и руки в зоне проведения специальной военной операции, демонстрирует хорошую физическую и боевую подготовку: ведет прицельный огонь из автомата и пистолета, работает по боксерской груше, подтягивается.

Техническое оснащение у Подольского нетривиальное, что обусловлено особенностями его тела после ранения. На автомат установлена специальная адаптированная система крепления, благодаря которой возможна жесткая фиксация оружия на протезе руки. За счет этого боец без посторонней помощи меняет магазины и ведет точный огонь.

Салем тренируется шесть дней в неделю, сейчас он стремится довести число подтягиваний до 20. Боец считает, что физическая подготовка является обязательным условием для успешного выполнения боевых задач, так как неподготовленный человек не сможет пройти десятки километров, вести точный огонь или выполнить сложное задание.

«Настоящий киборг!» — комментируют видео пользователи Сети.

По словам Подольского, он был тяжело ранен на Украине, перенес несколько операций и восстанавливался восемь месяцев. Уже через полгода, говорит Салем, он смог встать на протезы, а еще спустя четыре месяца отправился выполнять задачи в Африку. В Сети пишут, что Подольский потерял обе ноги и правую руку во время боев за Бахмут (Артемовск).

«Вот она — сила духа! Салем — в прошлом командир 5-го ШО ЧВК „Вагнер“. Крайний раз когда я его встретил, это была Попасная, обсуждали выезд на позиции его хозяйства. Видно было, что не спал он уже не первые сутки, но помнил каждую точку на палитре, буквально каждую. И 1,5 часа рассказывал, как проходили каждый метр нашей земли. Рад, что он не опустил руки и продолжает свое дело. Ну и чего стоит его тактикульное крепление к „Ксюхе“ (АКСУ. — NEWS.ru) на протез!» — заявил военкор Александр Яремчук.

По сообщениям СМИ, в 2024 году президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера назначил Подольского своим советником по безопасности. ЧВК «Вагнер» помогла африканской стране победить борющиеся за власть бандформирования, в столице страны Банги стоит памятник бойцам, их командирам и российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Как утверждают источники, Подольский служил в российской армии, он носит звание Героя России, пять орденов Мужества, две медали «За отвагу».

Как Салем стал командиром ЧВК «Вагнер»

В конце 2024 года в ЧВК «Вагнер» сменился руководитель, сообщила журналистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, Антон Елизаров с позывным Лотос, занимавший пост командира, ушел из компании по решению Павла Пригожина.

«Решение убрать Лотоса хоть и запоздалое, но правильное», — заявила тогда Кашеварова.

При этом источники, предположительно связанные с ЧВК «Вагнер», такие как Telegram-каналы «Разгрузка Вагнера», «Кепка Пригожина» и «Пресс-служба Пригожина», не прокомментировали публикацию Кашеваровой.

Осведомленный источник в начале января 2025 года подтвердил NEWS.ru, что Салем возглавит ЧВК «Вагнер», «это уже точно».

«С большой вероятностью Лотоса ждет снятие с руководства», — сообщил источник.

Telegram-канал «Отечество» пишет, что Салем сменил Лотоса на посту командира ЧВК «Вагнер» в начале 2025-го.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Где сейчас Лотос

«Не так давно Лотос стал во главе нового подразделения, относящегося к МО РФ, Донецкое направление. Данное подразделение находится в стадии доукомплектования и практически на 90% состоит из бывших сотрудников ЧВК „Вагнер“, имеющих боевой опыт», — утверждает «Отечество».

По словам источника, в подразделении «реализуются все лучшие принципы организации и управления, проверенные в ЧВК „Вагнер“, во многом ими же там и созданные».

«Лотос прошел путь от взводного до командира отряда (2018, 7-й ШО), затем была должность замкомбрига по боевой подготовке (2020), а после гибели основателей в 2023-м стал командиром бригады ЧВК „Вагнер“», — пишет канал.

Авторы утверждают, что Лотос «лично участвовал в разработке практически всех спецопераций ЧВК „Вагнер“ на СВО и не только».

Читайте также:

США выходят из НАТО? Что предложили в Вашингтоне, реакция американцев

Последняя схватка с «инопланетным кораблем»: Солнце ударит по 3I/ATLAS?

Националистка из БОРН, спортсменка, продавщица: кто такая Евгения Хасис