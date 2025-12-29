Пачка творога и два яйца. Вместо сырников пеку нежные лепешки на сковороде — макаю в сметану, пальчики оближешь

Эти лепешки — настоящее волшебство из минимального набора продуктов. Они получаются такими воздушными и нежными, что буквально тают во рту, оставляя послевкусие мягкого творога и легкой сладости. Золотистая, слегка хрустящая корочка снаружи и сочная, похожая на облако, текстура внутри делают их идеальным завтраком или легким ужином. А ритуал макания в густую холодную сметану превращает простое блюдо в маленький праздник, от которого невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: 1 пачка творога (250 г), 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, половина чайной ложки соды, гашенной уксусом, и растительное масло для жарки. Для подачи приготовьте свежую сметану.

Творог разомните вилкой в глубокой миске до однородности. Добавьте яйца, сахар и соль, тщательно перемешайте. Всыпьте муку и погашенную соду, замесите мягкое, слегка липнущее тесто. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Столовой ложкой, смоченной в воде, выкладывайте творожную массу, формируя аккуратные лепешки. Обжаривайте их с обеих сторон по 2–3 минуты до появления румяного, аппетитного оттенка. Готовые лепешки выложите на тарелку и сразу подавайте к столу с большим количеством холодной сметаны. Их можно полить медом или посыпать ягодами, но даже в классическом варианте они бесподобны.

