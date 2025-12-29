Творог, миндаль и ванильный крем — пеку новогодний пирог «Золушка». Изящная нежность к полуночи

Этот пирог — воплощение праздничной магии и изысканного вкуса. Он идеально подходит для встречи Нового года, сочетая в себе нежнейшую творожную основу, хрустящую миндальную нотку и лёгкий, бархатистый ванильный крем. Его деликатная текстура и благородный вкус создают ощущение сказки, завершая торжественный ужин изящным и запоминающимся аккордом. Это десерт, который говорит о празднике шепотом, но оставляет самое яркое впечатление.

Для основы потребуется: 500 г творога, 200 г размягчённого сливочного масла, 300 г муки, 100 г сахара, щепотка соли. Для начинки: 500 г творога, 150 г молотого миндаля, 3 яйца, 200 г сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 50 г манной крупы.

Сначала приготовьте песочное тесто: смешайте творог (500 г) с маслом, добавьте муку, сахар (100 г) и соль, быстро замесите тесто. Уберите его в холод на 30 минут. Для начинки творог (500 г) протрите через сило, добавьте яйца, сахар (200 г), ванильный сахар, манку и молотый миндаль, тщательно вымешайте. Разъёмную форму (диаметр 24-26 см) смажьте маслом. Раскатайте 2/3 теста, выложите в форму, сформировав бортики. Выложите творожно-миндальную начинку. Из оставшегося теста сделайте тонкую решётку или полностью накройте пирог, защипнув края. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 50-60 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме. Подавайте, украсив сахарной пудрой, — он особенно хорош на следующий день, когда вкусы полностью раскроются.

