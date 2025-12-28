Лимонный король новогоднего стола: обалденный пирог «Лимонник» — вы перестанете смотреть на магазинную выпечку

Если бы мне пришлось оставить только один рецепт выпечки — это был бы он. Невероятно нежный, яркий, кисло-сладкий и по-настоящему лимонный пирог, который всегда вызывает восторг. Когда нужно удивить гостей или хочется праздника без долгих раздумий, я готовлю именно его — и ни разу не пожалела. Этот пирог хорош еще и тем, что готовится максимально просто: никакого разделения белков и желтков, сложных техник и горы посуды.

Ингредиенты: лимон — 1,5 шт. (1 шт. — для теста и 1/2 — для помадки), мука — 260 г, яйца — 3 шт., сливочное масло — 200 г (мягкое), сахарная пудра — 250 г (150 г — в тесто и 100 г — для помадки), разрыхлитель — 10 г, ванилин — 1 г, соль — щепотка.

Приготовление: мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до пышности, добавьте ванилин и щепотку соли. По одному введите яйца, продолжая взбивать. Снимите цедру с одного лимона, выжмите сок и добавьте все в тесто. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте до гладкости. Выложите тесто в смазанную маслом форму (20 × 30 см или круглую — 26 см), разровняйте и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 25 минут. Пока пирог печется, смешайте сок половины лимона с сахарной пудрой до густой помадки. Готовый пирог смажьте глазурью прямо теплым, дайте немного остыть — и можно подавать.

