Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:05

Лимонный король новогоднего стола: обалденный пирог «Лимонник» — вы перестанете смотреть на магазинную выпечку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если бы мне пришлось оставить только один рецепт выпечки — это был бы он. Невероятно нежный, яркий, кисло-сладкий и по-настоящему лимонный пирог, который всегда вызывает восторг. Когда нужно удивить гостей или хочется праздника без долгих раздумий, я готовлю именно его — и ни разу не пожалела. Этот пирог хорош еще и тем, что готовится максимально просто: никакого разделения белков и желтков, сложных техник и горы посуды.

Ингредиенты: лимон — 1,5 шт. (1 шт. — для теста и 1/2 — для помадки), мука — 260 г, яйца — 3 шт., сливочное масло — 200 г (мягкое), сахарная пудра — 250 г (150 г — в тесто и 100 г — для помадки), разрыхлитель — 10 г, ванилин — 1 г, соль — щепотка.

Приготовление: мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до пышности, добавьте ванилин и щепотку соли. По одному введите яйца, продолжая взбивать. Снимите цедру с одного лимона, выжмите сок и добавьте все в тесто. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте до гладкости. Выложите тесто в смазанную маслом форму (20 × 30 см или круглую — 26 см), разровняйте и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 25 минут. Пока пирог печется, смешайте сок половины лимона с сахарной пудрой до густой помадки. Готовый пирог смажьте глазурью прямо теплым, дайте немного остыть — и можно подавать.

Ранее мы готовили фруктовый салат, который задобрит Лошадь. Суперский десерт и закуска к вину.

Проверено редакцией
Читайте также
Пирог, который наполняет дом теплом: готовлю с сочной вишней, мягким инжиром на песочном тесте
Общество
Пирог, который наполняет дом теплом: готовлю с сочной вишней, мягким инжиром на песочном тесте
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
В России подсчитали среднюю цену детского новогоднего подарка
Общество
В России подсчитали среднюю цену детского новогоднего подарка
Этот салат-кольцо украл все внимание в прошлом году. «Снежная королева» с кальмарами и перепелиными «жемчужинами» — просто и вкусно
Общество
Этот салат-кольцо украл все внимание в прошлом году. «Снежная королева» с кальмарами и перепелиными «жемчужинами» — просто и вкусно
Подаю на Новый год и не стесняюсь, что это котлеты: обалденные куриные биточки с соусом
Общество
Подаю на Новый год и не стесняюсь, что это котлеты: обалденные куриные биточки с соусом
пироги
Новый год
простой рецепт
лимоны
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Востряковском кладбище началось прощание с Иреной Лесневской
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Минобороны сообщило о поражении энергообъектов ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
«Важные работы»: Гросси рассказал о начале ремонта у ЗАЭС
Наступление ВС России на Харьков 28 декабря: бегство ВСУ, заруба в Купянске
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.