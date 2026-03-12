Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 20:30

Секрет идеального чаепития: пирог, который пекут в Англии с XVII века

Секрет идеального чаепития: пирог, который пекут в Англии с XVII века Секрет идеального чаепития: пирог, который пекут в Англии с XVII века Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В туманном Лондоне, где дожди идут чаще, чем хочется, пироги с заварным кремом согревают души англичан уже несколько столетий. Этот английский пирог получается нежнее, чем шарлотка.

Для начала приготовьте заварную основу. В кастрюльке с толстым дном смешайте 2 яйца, 100 г сахара и 2 столовые ложки муки, разотрите добела. Отдельно подогрейте 300 мл молока, но не кипятите, и тонкой струйкой влейте в яичную смесь, непрерывно помешивая венчиком. Верните кастрюльку на медленный огонь и варите, постоянно мешая, пока крем не загустеет. Снимите с огня, добавьте чайную ложку ванильного экстракта и оставьте остывать, накрыв пленкой в контакт, чтобы не образовалась противная корочка.

Тесто для этого пирога готовится из 150 г сливочного масла, 250 г муки, 50 г сахара и одного яйца. Холодное масло натрите на терке, быстро смешайте с мукой в крошку, добавьте сахар и яйцо, замесите гладкое тесто. Уберите его в холодильник на полчаса, а затем раскатайте и выложите в форму, формируя высокие бортики. Наколите тесто вилкой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, до легкого золотистого цвета. Тем временем 3 крупных яблока нарежьте тонкими дольками и сбрызните лимонным соком. На готовую основу вылейте остывший крем, сверху красиво разложите яблочные дольки веером и посыпьте миндальными лепестками, смешанными с ложкой сахара. Верните пирог в духовку еще на 25 минут, пока верх не станет румяным, а крем не схватится. Этот пирог хорош и теплым, и холодным, но лучше всего подавать его, когда он только остыл до комнатной температуры, с чашкой крепкого чая с бергамотом.

  • Совет: чтобы крем получился идеально гладким, перед тем как вливать горячее молоко в яйца, добавьте в яичную смесь пару ложек холодного молока и хорошо размешайте — это защитит желтки от свертывания. И никогда не экономьте на ванили, именно она делает заварной крем тем самым, за что его обожают.
  • Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 234 ккал, белки — 5,2 г, жиры — 12,8 г, углеводы — 25,3 г.

Ранее мы поделились рецептом курника с курицей и блинами

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
пироги
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО за шесть часов перехватила 30 вражеских беспилотников
ФБР вступило в дело о «кровавой бойне» в американской синагоге
«Мы все в заднице»: Фицо обратился к НАТО из-за Украины
Опубликованы жесткие кадры с места «кровавой бойни» в американской синагоге
Иран назвал условие, при котором страна прекратит ответные удары
В Совфеде рассказали, о чем Дмитриев переговаривался с представителями США
В американской синагоге произошла кровавая бойня
В Бахрейне практически не осталось российских туристов
Иран ввел свои правила для прохода через Ормузский пролив
«Он растерян»: посол Ирана обличил ложь Трампа о кризисе на Ближнем Востоке
Вдову Хаменеи «похоронили» раньше времени в иранских СМИ
После пожара на кубанской нефтебазе в воздухе нашли химикаты
В Иране назвали главную причину хаоса на Ближнем Востоке
Политолог раскрыл, зачем ВСУ на самом деле атакуют «Турецкий поток»
Иран признал два мощных удара по базе США в Бахрейне
Перехвачен циничный разговор летчиков Израиля и США перед атакой на Иран
Падение наледи с крыши обернулось жесткой травмой для подростка в Костроме
В Иране раскрыли, при каком условии «отпустят» США
«Начинает химиотерапию»: выживет ли Лерчек, точный диагноз, новости сегодня
РФ выдаст Румынии преступника, в Москве грядут заморозки: что дальше
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.