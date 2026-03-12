Секрет идеального чаепития: пирог, который пекут в Англии с XVII века

В туманном Лондоне, где дожди идут чаще, чем хочется, пироги с заварным кремом согревают души англичан уже несколько столетий. Этот английский пирог получается нежнее, чем шарлотка.

Для начала приготовьте заварную основу. В кастрюльке с толстым дном смешайте 2 яйца, 100 г сахара и 2 столовые ложки муки, разотрите добела. Отдельно подогрейте 300 мл молока, но не кипятите, и тонкой струйкой влейте в яичную смесь, непрерывно помешивая венчиком. Верните кастрюльку на медленный огонь и варите, постоянно мешая, пока крем не загустеет. Снимите с огня, добавьте чайную ложку ванильного экстракта и оставьте остывать, накрыв пленкой в контакт, чтобы не образовалась противная корочка.

Тесто для этого пирога готовится из 150 г сливочного масла, 250 г муки, 50 г сахара и одного яйца. Холодное масло натрите на терке, быстро смешайте с мукой в крошку, добавьте сахар и яйцо, замесите гладкое тесто. Уберите его в холодильник на полчаса, а затем раскатайте и выложите в форму, формируя высокие бортики. Наколите тесто вилкой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, до легкого золотистого цвета. Тем временем 3 крупных яблока нарежьте тонкими дольками и сбрызните лимонным соком. На готовую основу вылейте остывший крем, сверху красиво разложите яблочные дольки веером и посыпьте миндальными лепестками, смешанными с ложкой сахара. Верните пирог в духовку еще на 25 минут, пока верх не станет румяным, а крем не схватится. Этот пирог хорош и теплым, и холодным, но лучше всего подавать его, когда он только остыл до комнатной температуры, с чашкой крепкого чая с бергамотом.

Совет: чтобы крем получился идеально гладким, перед тем как вливать горячее молоко в яйца, добавьте в яичную смесь пару ложек холодного молока и хорошо размешайте — это защитит желтки от свертывания. И никогда не экономьте на ванили, именно она делает заварной крем тем самым, за что его обожают.

Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 234 ккал, белки — 5,2 г, жиры — 12,8 г, углеводы — 25,3 г.

