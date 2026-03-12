Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 19:46

Вместо ужина пеку осетинский пирог с картофелем: с этим рецептом справится каждая хозяйка

Фото: D-NEWS.ru
Вместо ужина пеку осетинский пирог с картофелем. Нежное дрожжевое тесто и сочная начинка из картофельного пюре с расплавленным сыром создают идеальную гармонию. С этим рецептом справится каждая хозяйка!

Для приготовления понадобится: для теста — 500 г муки, 300 мл теплой воды, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 3 ст. л. растительного масла. Для начинки: 4–5 картофелин, 300 г сыра (лучше смесь сулугуни, адыгейского и твердого), соль, перец, сливочное масло.

Рецепт: для теста смешайте дрожжи, сахар и теплую воду, оставьте на 10 минут. Добавьте соль, масло и муку, замесите тесто. Оставьте в тепле на 1 час. Для начинки отварите картофель, разомните в пюре, добавьте сливочное масло, соль, перец. Сыр натрите на терке и смешайте с остывшим картофелем. Тесто разделите на 2 части, каждую раскатайте в лепешку. На середину выложите половину начинки, соберите края к центру и защипните. Осторожно раскатайте пирог до нужного размера, сделайте в центре отверстие для пара. Выпекайте в разогретой до 220 °C духовке 15–20 минут до румяности. Готовый пирог смажьте сливочным маслом.

