На молоке — прошлый век! Пеку пирог на коле — получается нежнее облака. Рецепт для смелых

Беру кока-колу вместо молока и кефира — и тесто для пирога выходит воздушным и невероятно нежным. Это гениально простое и невероятно вкусное открытие, идеальное для быстрого десерта или уютного чаепития.

Его необычность в том, что газировка не только заменяет кисломолочные продукты, но и благодаря пузырькам делает тесто невероятно пышным, а карамельные ноты коле придают выпечке особый, слегка пряный вкус. Получается обалденная вкуснятина: высокий, пористый пирог с румяной, чуть хрустящей корочкой и мягким, влажным мякишем, который буквально тает во рту, оставляя приятное карамельное послевкусие. Даже те, кто скептически относится к таким экспериментам, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: один стакан кока-колы (или другого темного газированного напитка), два яйца, один стакан сахара, два стакана муки, половина стакана растительного масла без запаха, одна чайная ложка соды, ванилин по вкусу. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до легкой пены.

Влейте растительное масло и газировку, перемешайте. Муку смешайте с содой и ванилином, просейте в жидкую смесь. Тщательно перемешайте до однородности, комочков быть не должно. Тесто получится довольно жидким. Форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментом, вылейте тесто.

Выпекайте в разогретой до ста восьмидесяти градусов духовке тридцать пять-сорок минут до сухой шпажки. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой или полить шоколадной глазурью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.