Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:01

Новенький слоёный салат покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда на стол хочется поставить что-то необычное, но из простых продуктов. Этот салат «Белая ночь» как раз такой: сытный, нежный и очень ароматный. Сочетание маринованных грибов, мягкого мяса и сырной шапки делает его по-настоящему праздничным, а готовится он довольно легко.

Главная особенность салата — интересное сочетание маринованных грибов и обжаренного лука. Именно лук добавляет блюду насыщенный вкус и делает грибы более выразительными.

Ингредиенты: маринованные грибы — около 200 г, лук — 2 шт., картофель — 2 средних клубня, морковь — 1 шт., варёное мясо — примерно 300 г, твёрдый сыр — около 250 г, майонез и сметана — по вкусу.

Маринованные грибы мелко нарежьте и выложите первым слоем в салатник. Сверху распределите обжаренный и остывший лук. Смажьте соусом из майонеза и сметаны. Далее натрите на крупной тёрке варёный картофель и снова добавьте немного соуса.

Следующим слоем идёт тёртая сырая морковь, затем нарезанное небольшими кусочками мясо. Каждый слой слегка смазывайте соусом. Сверху салат щедро посыпьте тёртым сыром. Перед подачей можно украсить зеленью или тонкими ломтиками лимона.

Ранее мы делились рецептом из кефира, яйца и яблока. Готовим сладкие «чебуреки».

Проверено редакцией
Читайте также
Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий
Общество
Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий
Цветы в вазе не вянут неделями: простой способ сохранить свежесть без химии и аспирина
Общество
Цветы в вазе не вянут неделями: простой способ сохранить свежесть без химии и аспирина
Это не салат, а чудо! Готовим «Одуванчик» с яйцами и жареной картошкой
Общество
Это не салат, а чудо! Готовим «Одуванчик» с яйцами и жареной картошкой
В ресторане стоит 1000 руб., дома повторяем за 300: куриная грудка как шедевр — вкусная, в сливочной заливке
Общество
В ресторане стоит 1000 руб., дома повторяем за 300: куриная грудка как шедевр — вкусная, в сливочной заливке
Картошка скучно, скажете вы? Но есть же Романофф — это картофельное чудо за 10 минут
Общество
Картошка скучно, скажете вы? Но есть же Романофф — это картофельное чудо за 10 минут
салаты
грибы
простой рецепт
мясо
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый лидер Ирана выдвинул требования Вашингтону
Новый верховный лидер Ирана рассказал о судьбе Ормузского пролива
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.