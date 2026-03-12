Новенький слоёный салат покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля

Иногда на стол хочется поставить что-то необычное, но из простых продуктов. Этот салат «Белая ночь» как раз такой: сытный, нежный и очень ароматный. Сочетание маринованных грибов, мягкого мяса и сырной шапки делает его по-настоящему праздничным, а готовится он довольно легко.

Главная особенность салата — интересное сочетание маринованных грибов и обжаренного лука. Именно лук добавляет блюду насыщенный вкус и делает грибы более выразительными.

Ингредиенты: маринованные грибы — около 200 г, лук — 2 шт., картофель — 2 средних клубня, морковь — 1 шт., варёное мясо — примерно 300 г, твёрдый сыр — около 250 г, майонез и сметана — по вкусу.

Маринованные грибы мелко нарежьте и выложите первым слоем в салатник. Сверху распределите обжаренный и остывший лук. Смажьте соусом из майонеза и сметаны. Далее натрите на крупной тёрке варёный картофель и снова добавьте немного соуса.

Следующим слоем идёт тёртая сырая морковь, затем нарезанное небольшими кусочками мясо. Каждый слой слегка смазывайте соусом. Сверху салат щедро посыпьте тёртым сыром. Перед подачей можно украсить зеленью или тонкими ломтиками лимона.

