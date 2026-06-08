Тру кабачки длинной соломкой, добавляю чеснок — готовлю салат по-корейски, без жарки за 10 минут

Готовим кабачки хрустящие, пикантные, с чесноком и кориандром — настояться им не дают, съедают прямо из кастрюли. Готовится без варки, без духовки, просто натираю на терке и заливаю заправкой.

Для приготовления вам понадобится: 2 молодых кабачка (примерно 600–700 г), 1 морковь, 3 зубчика чеснока, 3 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка уксуса (9% или яблочного), 0,5 ч. ложки сахара, 0,5 ч. ложки соли, 1 ч. ложка молотого кориандра, 0,5 ч. ложки красного перца (по желанию), пучок укропа или кинзы. Кабачки и морковь натрите на терке для корейской моркови (длинной соломкой).

Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. Смешайте овощи с чесноком, зеленью, солью, сахаром, кориандром и перцем. Разогрейте масло в сковороде до легкого дымка, залейте им салат — сразу послышится шипение. Добавьте уксус, хорошо перемешайте. Уберите в холодильник минимум на 1 час (лучше на 2). Кабачки замаринуются и станут хрустящими, как настоящие корейские закуски. Подавайте к картошке, мясу или просто так.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот корейский салат из кабачков. Даже те, кто не любит кабачки, просили добавки. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок — кислинка будет мягче. Находка, а не рецепт!