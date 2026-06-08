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08 июня 2026 в 09:15

Картошку не варю и не жарю — запекаю с кабачками в духовке: новый рецепт гарнира с чесночком

Фото: D-NEWS.ru
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Хрустящие запеченные овощи с картофелем и кабачками — это идеальный гарнир, который заменит надоевшие макароны и вареную картошку. Блюдо получается сытным и ароматным.

Ингредиенты

Вам понадобится: 5-6 картофелин, 1 морковь, 1 кабачок, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. крахмала, соль, перец, зелень для подачи.

Как приготовить

Картофель нарежьте средними кубиками, морковь — полукольцами. Выложите на противень, застеленный пергаментом, сбрызните маслом, посолите, поперчите. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут.

Кабачок нарежьте кубиками, посолите, выдавите чеснок, добавьте крахмал, перемешайте. Выложите на отдельный противень и запекайте 10–12 минут до золотистой корочки. Смешайте картофель с морковью и кабачками, посыпьте рубленой зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт гарнира из картошки и кабачков и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте к овощам перед запеканием немного паприки и сушеного базилика.

Ранее стало известно, чем заменить картошку в борще, чтобы он стал еще вкуснее.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
кабачки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Картошку не варю и не жарю — запекаю с кабачками в духовке: новый рецепт гарнира с чесночком Хрустящие запеченные овощи с картофелем и кабачками — это идеальный гарнир, который заменит надоевшие макароны и вареную картошку. Блюдо получается сытным и ароматным.
5-6 картофелин
1 морковь
1 кабачок
2 зубчика чеснока
1 ст. л. крахмала
соль, перец
зелень для подачи
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Картофель нарежьте средними кубиками, морковь — полукольцами. Выложите на противень, застеленный пергаментом, сбрызните маслом, посолите, поперчите. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 15-20 минут.
Кабачок нарежьте кубиками, посолите, выдавите чеснок, добавьте крахмал, перемешайте. Выложите на отдельный противень и запекайте 10-12 минут до золотистой корочки.
Смешайте картофель с морковью и кабачками, посыпьте рубленой зеленью.
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