Кабачки не жарю, запекаю в омлете с беконом — через 30 минут подаю шикарную запеканку с сырной корочкой

Кабачки не жарю, запекаю в омлете с беконом — через 30 минут подаю шикарную запеканку с сырной корочкой

Летом кабачки появляются на кухне почти каждый день, но жарить их на сковороде хочется далеко не всегда. Намного интереснее получается запечь их под нежным омлетом с беконом и сыром. Минимум хлопот, никаких брызг масла, а результат выглядит так, будто над блюдом пришлось стоять полдня.

Нежные ломтики кабачков пропитываются сливочным омлетом, бекон добавляет аппетитный аромат, а сверху появляется румяная сырная корочка. Такая запеканка хороша и горячей, и слегка остывшей.

Ингредиенты: кабачки молодые — 700 г, бекон — 180 г, яйца — 5 шт., молоко — 200 мл, сыр твердый — 150 г, зеленый лук — 30 г, чеснок сушеный — 3 г, соль — 5 г, перец черный — 2 г.

Кабачки нарежьте тонкими кружочками. Бекон нарежьте небольшими кусочками. В форму для запекания выложите кабачки, сверху распределите бекон и зеленый лук.

Яйца взбейте с молоком, солью, перцем и сушеным чесноком. Залейте овощи омлетной смесью и посыпьте натертым сыром. Отправьте форму в духовку, разогретую до 190 градусов, на 25–30 минут. Готовая запеканка должна хорошо схватиться, а сверху покрыться красивой золотистой корочкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила такую запеканку. Кабачки остаются сочными, омлет — нежным, а сырная корочка собирает все вкусы вместе. Из духовки блюдо исчезает практически сразу, поэтому лучше готовить сразу в большой форме.