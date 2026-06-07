Баклажан, перец и пучок кинзы — на ужин подаю салат по-грузински: булки хлеба будет мало, чтобы собрать весь сок

Баклажан, перец и пучок кинзы — на ужин подаю салат по-грузински: булки хлеба будет мало, чтобы собрать весь сок

Беру баклажаны, болгарский перец, картошку и целый пучок кинзы — и готовлю салат по-грузински без единого помидора. Получается обалденная вкуснятина: баклажаны тают во рту, перец дает сладость, картошка впитывает пряный уксусно-чесночный соус, а зелень и хмели-сунели создают кавказский взрыв — булки хлеба будет мало, чтобы собрать весь сок.

Для приготовления вам понадобится: 700 г баклажанов, 400 г красного перца, 500 г картофеля, 150 г лука, 30 г кинзы, 20 г петрушки, 50 г зеленого лука, 3 зубчика чеснока, 30 мл винного уксуса, по 2 ч. ложки хмели-сунели и молотого кориандра, 1 ч. ложка черного перца, 0,5 ч. ложки острого перца, 1 ч. ложка соли. Баклажаны нарежьте крупно, перец и лук — полукольцами, картофель — кружками. Баклажаны и картофель отварите по отдельности в подсоленной воде до мягкости. Лук и перец обжарьте на сухой сковороде 2–3 минуты. Смешайте все овощи. Измельчите зелень и чеснок, добавьте вместе с уксусом и специями. Перемешайте, дайте настояться 20 минут. Подавайте теплым или холодным.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот грузинский салат из баклажанов. Даже те, кто не любит вареный картофель в салатах, вымакивали сок хлебом. Кстати, вместо винного уксуса можно взять гранатовый соус — получится кисло-сладкая нота. Находка, а не рецепт!