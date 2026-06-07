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07 июня 2026 в 12:30

Смешиваю какао с мукой и водой — пеку «Негритенок»: без яиц и масла, а нежнее брауни

Фото: D-NEWS.ru
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Беру какао, муку и воду — без яиц, молока, сливочного масла, а на выходе получаю шоколадный пирог, который тает во рту и не уступает сдобной выпечке. Он выручает в пост, когда в холодильнике пусто, и подходит тем, кто бережет фигуру. Мякиш — нежный и влажный, с насыщенным шоколадным вкусом, тонкая хрустящая корочка, а глазурь превращает этот кекс в настоящий космос.

Для приготовления вам понадобится: 220 г муки, 3 ст. ложки какао, 150 г сахара, 2 ч. ложки разрыхлителя, ванилин, 1/3 ч. ложки соли, 50 мл растительного масла, 1 ст. ложка лимонного сока, 250 мл холодной кипяченой воды. Для глазури: 1 ст. ложка сахара, 4 ст. ложки кипятка, 2 ст. ложки какао, 1 ч. ложка растительного масла. Смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, сахар, разрыхлитель, ванилин и соль. Добавьте воду, масло и лимонный сок, перемешайте до однородности. Вылейте тесто в форму (20 см). Выпекайте при 180 °C 25–30 минут. Для глазури смешайте кипяток с сахаром, добавьте какао и масло, прогрейте, не кипятя. Полейте остывший пирог. Этот рецепт станет вашим любимым на все случаи жизни.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот постный пирог «Негритенок». Даже те, кто не верит в выпечку без яиц и молока, просили добавки. Кстати, вместо лимонного сока можно взять яблочный уксус — кислинка будет мягче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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