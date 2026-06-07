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07 июня 2026 в 13:00

Крошу фету прямо в сладкую мякоть: арбузный салат с медовой заправкой — легкий салат для худеющих

Фото: D-NEWS.ru
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Беру арбузную мякоть, кусочек феты и ложку меда — и за 10 минут собираю сказочно вкусный салат, который не вредит талии. Получается обалденная вкуснятина: сладкие, сочные кубики арбуза, солоноватая фета, пряная мята и ореховая нотка от заправки — все тает во рту, оставляя ощущение легкости. Идеально для тех, кто на диете, но не хочет жертвовать удовольствием.

Для приготовления вам понадобится: 400 г мякоти арбуза без косточек, 150 г сыра фета (или брынзы), 1 ст. ложка жидкого меда, 1 ст. ложка оливкового масла, сок половины лимона, горсть свежей мяты, черный перец и щепотка соли. Арбуз нарежьте крупными кубиками (2–3 см). Фету — такими же кубиками. Мелко порубите мяту. В миске смешайте мед, масло, лимонный сок, перец и соль. Аккуратно соедините арбуз, фету и мяту, полейте заправкой, перемешайте. Подавайте сразу — арбуз не должен пустить сок. Украсьте листиками мяты. Никакого сахара и масла в избытке, а вкус как у гурманского десерта. Проверено: гости просят рецепт всегда.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот арбузный салат с фетой и медом. Даже те, кто не верит в сочетание сладкого с соленым, просили добавки. Кстати, вместо мяты можно взять базилик — получится средиземноморский акцент. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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