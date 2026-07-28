Кабачки не жарю в тонне масла: рулет из кабачкового теста — проще некуда. Нежный, легкий и ароматный

Кабачки не жарю в тонне масла: рулет из кабачкового теста — проще некуда. Нежный, легкий и ароматный

Когда кабачков становится так много, что привычные оладьи и запеканки уже надоели, этот рулет становится настоящей находкой. Кабачковый корж получается мягким и нежным без капли жарки, а начинка из творожного сыра, зелени, чеснока и свежих помидоров делает его сочным и очень летним.

Такой рулет одинаково хорош как в качестве легкого ужина, так и в роли красивой холодной закуски на праздничном столе.

Для приготовления понадобится: небольшие кабачки — 3 шт., соль — 1 ч. л., яйца — 2 шт., сметана — 2 ст. л., мука — 6 ст. л., творожный сыр — 200 г, твердый сыр — 100 г, чеснок — 1 зубчик, майонез — 2 ст. л., свежий укроп — несколько веточек, помидоры — 2 небольших.

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите сок. Добавьте яйца, сметану и муку, хорошо перемешайте и распределите массу тонким слоем по противню, застеленному пергаментом. Выпекайте при 180 градусах около 40 минут до легкого золотистого цвета.

Готовый пласт переверните на чистый лист пергамента и полностью остудите. Для начинки смешайте творожный сыр с майонезом, мелко натертым твердым сыром, чесноком и укропом. Равномерно распределите массу по кабачковому пласту, сверху разложите тонкие кружочки или ломтики свежих помидоров и аккуратно сверните плотный рулет.

Заверните его в пергамент или пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он хорошо держал форму.