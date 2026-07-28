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28 июля 2026 в 12:52

Пескова спросили про поддержку Wildberries со стороны государства

Песков: конкретных решений о господдержке Wildberries пока не принималось

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Конкретных решений о поддержке Wildberries со стороны государства пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что правительство контролирует ситуацию, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Что касается помощи компании: в целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства, там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принимали, — сказал Песков.

Ранее маркетплейс Ozon уведомил клиентов о повышении стоимости страхования товаров для продавцов, предусматривающем защиту от нештатных ситуаций. Для продавцов, которые впервые подключат страхование, с 28 июля стоимость полиса составит 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных Ozon.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что за прошедшие семь дней 18 сотрудников Wildberries пострадали при атаках беспилотников ВСУ. По словам дипломата, удары затронули как центральные распределительные хабы, так и ключевые региональные центры на юге и северо-западе страны.

Власть
Дмитрий Песков
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