ПВО сбила четыре летевших к Москве беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы, заявил в своем канале на платформе МАКС мэр города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. Как уточнил глава местной администрации Иван Приходько, пять человек получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил атаку ВСУ на многоквартирный дом в Курске. По его словам, обошлось без пострадавших, так как в поврежденной квартире никого не было. Глава региона пообещал помощь в восстановлении имущества.