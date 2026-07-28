Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 13:01

ПВО сбила четыре летевших к Москве беспилотника

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы, заявил в своем канале на платформе МАКС мэр города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. Как уточнил глава местной администрации Иван Приходько, пять человек получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил атаку ВСУ на многоквартирный дом в Курске. По его словам, обошлось без пострадавших, так как в поврежденной квартире никого не было. Глава региона пообещал помощь в восстановлении имущества.

Москва
Сергей Собянин
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавших людей на лодке на Чукотке нашли
«Чертово безумие»: основатель Pink Floyd осудил курс Европы
Диетолог рассказал о ягоде, замедляющей старение организма
В посольстве раскрыли, сколько россиян пострадали от землетрясения на Косю
Раскрыто, как Германия готовится к торговой войне с Китаем
В Москве продлили домашний арест сбившему актрису Добромилову мотоциклисту
Автор советских хитов раскрыл правду о завершении концертной деятельности
Россиянам назвали главный признак вирусного гепатита
«Доктор мозг» оказался растлителем: детского психолога осудили за насилие над особенными детьми
Дерматолог ответила, какую одежду лучше выбирать летом
«Становится своим»: эксперт раскрыл пошаговую схему вербовки детей в Сети
«Киев перешел все границы»: в ЕС ожидают ответ Ирана на атаку Украины
Пенсионерка получит 266 тыс. рублей после падения на наледи
«Никогда не юлили»: Лукашенко разъяснил отношения между Белоруссией и США
Появились кадры столкновения автобуса с деревом на юге Москвы
Менее половины пользователей смогли отличить голос ИИ от реального
СК взял на контроль дело по атаке ВСУ на автобус в ДНР
Военэксперт ответил, как снизить число атак ВСУ на мирные объекты России
Картельный сговор АЗС? ФАС нашла причину роста цен на топливо в России
Работу одного из аэропортов ограничили в Московской области
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.