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28 июля 2026 в 13:18

«Становится своим»: эксперт раскрыл пошаговую схему вербовки детей в Сети

Медиаменеджер Лобушкин: вербовщики втираются в доверие к детям через онлайн-игры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вербовка несовершеннолетних в интернете редко начинается с откровенного предложения совершить незаконный акт, как правило, это длительный и поэтапный процесс, построенный на психологии доверия, рассказал NEWS.ru медиаменеджер бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин. По его словам, злоумышленники сначала становятся для ребенка «своими»: помогают проходить уровни в играх, дарят виртуальные бонусы и восполняют дефицит внимания.

Сначала злоумышленник становится «своим»: играет вместе, помогает пройти уровень, дарит внутриигровые предметы, проявляет внимание, которого подростку может не хватать в реальной жизни. Затем появляются небольшие просьбы — вступить в закрытый чат, выполнить безобидное задание, сфотографировать какой-то объект, передать информацию или установить приложение, — сказал Лобушкин.

Если ребенок соглашается, требования ужесточаются, что в психологии известно как техника «малых шагов», когда человеку сложнее отказаться от серьезного задания после череды мелких уступок, пояснил эксперт. При этом за такими контактами, по его словам, могут стоять не только банальные мошенники, охотящиеся за деньгами родителей, но и организаторы криминальных сетей, использующие детей как курьеров, а в особых случаях — вербовщики, связанные с экстремизмом или разведкой. Главной ошибкой родителей эксперт считает не отсутствие контроля, а иллюзию, что достаточно запретить конкретную платформу.

Если подросток не сможет общаться там, он уйдет на другую платформу. Проблема не в конкретном приложении, а в цифровой грамотности, — заключил Лобушкин.

Ранее французский парламент одобрил законопроект, который запрещает детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Данный закон сделал Францию первой европейской страной, запретившей детям доступ к таким приложениям, как TikTok.

дети
соцсети
социальные сети
мошенники
вербовка
Общество
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
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