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28 июля 2026 в 06:16

Это вам не холодец! Салат-желе с овощами — яркая закуска, которую просто обожали в СССР: возвращаем на стол ретро-хит

Фото: D-NEWS.ru
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Смешиваю отварные кабачки, морковь, зеленый горошек и курицу, заливаю соусом из йогурта, сметаны и желатина — получается нежный упругий салат-желе. Внутри — сюрприз из вареных яиц, а сливочно-горчичная заправка делает вкус ярким и сбалансированным.

Ингредиенты

Морковь — 200 г, горошек зеленый мороженый — 200 г, кабачки — 350 г, курица вареная — 200 г, лимонный сок — по вкусу, соль — по вкусу, перец — по вкусу, йогурт натуральный — 6 ст. л., сметана — 3 ст. л., яйца вареные — 5 шт., бульон овощной — 200 мл, желатин — 20 г, горчица — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала отвариваю до готовности кабачки и морковь, нарезаю их мелкими кубиками, смешиваю с зеленым горошком и мелко нарезанной вареной курицей. Тем временем готовлю заливку: смешиваю йогурт, сметану, горчицу, соль, перец и лимонный сок. В теплом овощном бульоне растворяю желатин, даю ему набухнуть и соединяю с йогуртовой заправкой.

Форму застилаю пленкой, выкладываю половину овощной смеси, сверху — целые вареные яйца, а затем оставшиеся овощи. Заливаю все подготовленной желе-смесью и отправляю в холодильник минимум на ночь. Перед подачей переворачиваю салат на блюдо и украшаю сладкой паприкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Текстура упругая, на разрезе видно каждый кусочек курицы и яркий горошек — смотрится как картина. Главный совет: дайте салату настояться в холодильнике минимум 4 часа, тогда он идеально держит форму и не разваливается при нарезке.

Проверено редакцией
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