Вкус солнца за 15 минут: лучшие рецепты малосольных помидоров

Малосольные помидоры — это та закуска, которую летом хочется готовить снова и снова. Они хороши и к картошке, и к мясу, и сами по себе с кусочком свежего хлеба. Сегодня мы предлагаем вам 3 совершенно разных рецепта малосольных помидоров: с горячим рассолом, без единой капли жидкости и в большой кастрюле для шумной компании. Никакой лишней возни — только вкус, аромат и проверенные пропорции.

Классические малосольные помидоры с чесноком и зеленью в банке

Этот метод выбирают те, кто любит, чтобы овощи оставались плотными, а рассол — прозрачным и пряным. За сутки помидоры успевают пропитаться специями, но не разваливаются, оставаясь упругими и сочными.

Ингредиенты (на банку 3 литра):

помидоры сливовидные или черри — 1,5 кг;

вода питьевая — 1 л;

соль поваренная — 30 г (ровно 2 столовые ложки);

сахарный песок — 25 г (2 столовые ложки);

чеснок — 1 средняя головка (нарезать тонкими пластинками);

укроп и петрушка — 1 небольшой пучок (нарубить мелко);

перец горошком черный — 5–10 штук;

лавровый лист — 2–3 штуки.

Как готовить:

Помидоры хорошо моем, обсушиваем бумажным полотенцем. У каждого плода делаем по 2–3 прокола зубочисткой в районе плодоножки — это помогает рассолу быстрее проникнуть внутрь, а кожице не лопнуть. В чистую сухую банку на дно кладем треть зелени, треть чеснока и все сухие специи. Плотно укладываем помидоры, чередуя их с оставшимся чесноком и зеленью. Заливаем рассолом, который приготовили отдельно: вода, соль и сахар — доводятся до кипения и варятся пару минут. Заливаем горячим прямо до горлышка. Прикрываем крышкой, даем остыть при комнатной температуре, а затем отправляем в холодильник ровно на сутки.

Малосольные помидоры с чесноком и зеленью в банке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность: около 17 ккал на 100 г.

Польза: практически все витамины остаются внутри, потому что овощи не варятся. А ликопин, известный антиоксидант, после засолки усваивается организмом даже лучше, чем в свежих плодах.

Самый быстрый способ: малосольные помидоры в пакете

Самый быстрый вариант из возможных. Никакой кастрюли, никакой воды — только пакет, соль, чеснок и зелень. Итог вы получаете уже через 60 минут. Идеальный выбор, когда время поджимает.

Ингредиенты:

помидоры небольшие, с плотной кожицей — 1 кг;

соль — 15 г (одна столовая ложка);

сахар — 7 г (половинка столовой ложки);

чеснок — 4 средних зубчика (пропустить через давилку);

зелень свежая (укроп и петрушка) — 40 г (мелко порубить);

черный молотый перец — по желанию и вкусу.

Как готовить:

Помидоры моем, обсушиваем. У каждого делаем неглубокий крестообразный надрез со стороны, противоположной хвостику, — так они лучше отдают сок и впитывают ароматы. Складываем все подготовленные овощи в плотный пакет с зип-застежкой. Туда же отправляем соль, сахар, рубленую зелень и чеснок. Пакет закрываем, выпустив лишний воздух, и энергично встряхиваем пару минут, чтобы все ингредиенты перемешались и обволокли каждый помидор. Оставляем пакет на столе на 1 час. Если любите более выразительный вкус, можно подержать 2 часа или перенести в холодильник на всю ночь.

Калорийность: примерно 20–22 ккал на 100 г.

Польза: этот рецепт сохраняет максимум витамина С, который разрушается при нагреве. А еще клетчатка помидоров помогает мягко наладить пищеварение и дает долгое чувство сытости.

Малосольные помидоры в пакете Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ароматные малосольные помидоры с зеленью в кастрюле

Когда банки нет, а помидоров много, на помощь приходит обычная кастрюля. Здесь заливка тоже горячая, но время выдержки короче — всего 6–8 часов, и можно звать гостей. Особую нотку придает лист хрена, который добавляет упругости и легкой свежести.

Ингредиенты (на 1 кг помидоров):

вода — 1 литр;

соль — 30 г (2 столовые ложки);

сахар — 15 г (1 столовая ложка);

чеснок — 6 зубчиков (нарезать слайсами);

укроп свежий — 4 веточки;

лист хрена — 1 крупный;

перец черный горошком — 6 штук;

лавровый лист — 2 штуки.

Как готовить:

Помидоры моем, удаляем хвостики и делаем проколы зубочисткой в том месте, где они крепились к ветке. На дно кастрюли кладем часть зелени, лист хрена, половину чеснока и все перечисленные специи. Сверху максимально плотно выкладываем помидоры, а между ними распределяем оставшуюся зелень и чеснок. Отдельно кипятим воду с солью и сахаром, заливаем помидоры так, чтобы жидкость полностью их покрыла. Накрываем кастрюлю плоской тарелкой или крышкой чуть меньшего диаметра, чтобы помидоры не всплывали. Оставляем на кухонном столе на 6–8 часов — удобно заложить с вечера, а утром уже пробовать.

Малосольные помидоры с зеленью в кастрюле Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность: около 16 ккал на 100 г.

Польза: в таком варианте особенно много калия, который полезен для сердечно-сосудистой системы. Короткая засолка сохраняет водный баланс в овощах, а хрен и чеснок дополнительно поддерживают иммунитет.

Три рецепта — три разных подхода, каждый по-своему хорош. В банке — для любителей классики и насыщенного рассола. В пакете — для тех, кто ценит скорость. В кастрюле — для тех, кто ждет гостей и хочет удивить их большой порцией. Выбирайте свой вариант и готовьте малосольные помидоры с удовольствием — они точно станут главной закуской вашего стола.

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