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25 июля 2026 в 15:00

Забыла о скучных соленьях — «помидоры в снегу» с чесноком: зимой к мясу и картошке улетают мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
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Беру плотные помидоры, укладываю в банки, заливаю кипятком, а затем горячим маринадом с солью и сахаром, добавляю уксус и щедрую порцию натертого чеснока — он оседает на томатах как снег. Зимой открываю — и на столе яркая, ароматная закуска: помидоры остаются целыми, в меру кислыми, с пряным чесночным привкусом. Рецепт — хит среди заготовок, попробуйте!

Для приготовления на 2 литровые банки вам понадобится: 1 кг помидоров, 1 л воды, 2 ст. ложки соли, 1,5 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки 9% уксуса, 2 ст. ложки натертого чеснока (крупная терка). Помидоры вымойте, проткните зубочисткой, плотно уложите в банки. Залейте кипятком на 20 минут, слейте в кастрюлю, добавьте соль и сахар, вскипятите. В банки положите чеснок и уксус, залейте горячим маринадом, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала «помидоры в снегу» — зимой банка улетела за ужином, все просили рецепт. Я добавила в маринад лавровый лист и перец горошком, а вместо чеснока использовала смесь с зеленью. Кстати, можно закрывать и с виноградными листьями — будет интереснее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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М. Левицкая
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