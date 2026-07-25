Забудьте о сковороде: 3 рецепта овощей в аэрогриле на каждый день

3 рецепта овощей в аэрогриле на каждый день

Забудьте о сковороде: 3 рецепта овощей в аэрогриле на каждый день

Хотите приготовить вкусный и полезный ужин, потратив минимум усилий? Аэрогриль станет вашим незаменимым помощником. Горячий воздух в нем циркулирует вокруг продуктов, готовя их быстро и равномерно. Овощи получаются с аппетитной корочкой, но сочными внутри, при этом масла нужно совсем немного. Вот три проверенных рецепта овощей в аэрогриле, которые точно вас не подведут.

Овощи-гриль за 20 минут: классика, которая всегда хороша

Этот рецепт — идеальный вариант, чтобы понять, как вкусно приготовить овощи в аэрогриле. Набор овощей можно менять по сезону, главное — нарезать их примерно одинаковыми кусочками.

Ингредиенты:

баклажан — 250 г;

цукини или кабачок — 250 г;

болгарский перец — 150 г;

лук репчатый — 100 г;

оливковое масло — 20 мл (примерно 1,5 ст. л.);

соль, черный перец, сухие травы (прованские, итальянские) — по вкусу.

Приготовление:

Все овощи вымойте и обсушите. Баклажаны и цукини нарежьте кружочками или брусочками толщиной около 1–1,5 см. Перец очистите от семян и нарежьте полосками, лук — крупными кольцами или полукольцами. В глубокой миске смешайте нарезанные овощи с маслом, солью, перцем и травами. Хорошо перемешайте, чтобы масло и специи распределились равномерно. Разогрейте аэрогриль до 200 градусов. Выложите овощи в корзину или на решетку в один слой. Готовьте 15–20 минут. На середине приготовления (примерно через 8–10 минут) корзину нужно встряхнуть или перемешать овощи лопаткой для равномерного запекания. Готовность проверяйте вилкой — овощи должны быть мягкими, но не разваливаться.

Калорийность на 100 г: около 45 ккал.

Полезные свойства: богаты клетчаткой и калием, который полезен для сердечно-сосудистой системы.

Рецепт вкусных овощей на аэрогриле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Секрет хрустящих замороженных овощей

Чтобы приготовить замороженные овощи в аэрогриле вкусно, а не в виде кашицы, нужно знать один секрет. Самые частые ошибки — готовить их без разморозки или, наоборот, полностью размораживать. Идеальный способ — дать им немного оттаять.

Ингредиенты:

замороженная овощная смесь (брокколи, цветная капуста, морковь, стручковая фасоль) — 400 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, специи по вкусу.

Приготовление:

Достаньте овощную смесь из морозилки и оставьте при комнатной температуре на 10–15 минут, чтобы она слегка разморозилась. Переложите овощи в миску, добавьте масло, соль и специи, перемешайте. Разогрейте аэрогриль до 190 градусов. Выложите смесь в корзину. Готовьте 15–20 минут, встряхнув корзину один раз в середине процесса. Чтобы соцветия брокколи не обуглились, их можно слегка притопить в общей массе.

Калорийность на 100 г: около 35–40 ккал.

Полезные свойства: сохраняют больше витаминов, чем при варке, особенно витамина С и группы В.

Запеченная тыква с чесноком: яркий и полезный гарнир

Тыква — чемпион по содержанию бета-каротина. В аэрогриле она получается особенно вкусной и готовится быстро.

Ингредиенты:

тыква (очищенная от кожуры и семян) — 500 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

чеснок — 2–3 зубчика;

соль, перец, розмарин или тимьян — по вкусу.

Приготовление:

Тыкву нарежьте кубиками примерно 2х2 см. Смешайте тыкву в миске с маслом, солью и специями. Разогрейте аэрогриль до 200 градусов. Выложите кусочки тыквы на решетку. Запекайте 15–20 минут. Через 10 минут после начала приготовления добавьте к тыкве измельченный чеснок и перемешайте. Готовность проверяйте по мягкости — тыква должна легко протыкаться вилкой, а края — подрумяниться.

Калорийность на 100 г: около 77 ккал.

Полезные свойства: богата витамином А (бета-каротином), необходимым для иммунитета и здоровья глаз, а также клетчаткой.

Совет: не бойтесь экспериментировать! Эти рецепты — лишь основа для ваших кулинарных экспериментов. Вы легко сможете понять, как запечь овощи в аэрогриле, и адаптировать любой рецепт под свой вкус.

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