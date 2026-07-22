Не просто жареные кабачки, а с сырным кремом: подаю так — и овощ играет по-новому

Не просто жареные кабачки, а с сырным кремом: подаю так — и овощ играет по-новому

Обычные жареные кабачки легко превратить в эффектную закуску, если добавить к ним нежный крем из феты. Сливочный, слегка пикантный соус идеально сочетается с румяными ломтиками кабачков, благодаря чему привычный летний овощ раскрывается совершенно по-новому.

Такое блюдо выглядит как ресторанная закуска, хотя готовится буквально за несколько минут. Его можно подать к мясу, рыбе или просто с ломтиком свежего хлеба — в любом случае получается очень вкусно.

Для приготовления вам понадобится: кабачки или цукини — 2–3 шт., сыр фета — 180 г, греческий йогурт — 3–4 ст. л., чеснок — 2 зубчика, лимонный сок — 1–2 ст. л., оливковое масло — 3 ст. л. для крема и немного для жарки, черный молотый перец — по вкусу, соль — по вкусу, свежая петрушка или кинза — для подачи.

Кабачки нарежьте вдоль пластинами средней толщины, слегка смажьте маслом, посолите, поперчите и обжарьте на сковороде-гриль или обычной сковороде до красивой золотистой корочки с двух сторон.

Для крема соедините в чаше блендера фету, греческий йогурт, чеснок, лимонный сок, оливковое масло и черный перец, затем взбейте до полностью гладкой, воздушной консистенции. На большую тарелку распределите слой сырного крема, сверху красиво разложите теплые кабачки, посыпьте рубленой зеленью и при желании сбрызните несколькими каплями лимонного сока.

Личный опыт

Мне особенно нравится подавать эту закуску слегка теплой. Кабачки остаются сочными, а прохладный крем из феты создает яркий контраст вкусов, благодаря которому даже те, кто обычно равнодушен к кабачкам, просят добавку.