Удобно выкладывать ложкой и жарить: котлеты-оладьи из кабачка и фарша и необычный соус

Удобно выкладывать ложкой и жарить: котлеты-оладьи из кабачка и фарша и необычный соус

Эти котлеты не нужно лепить руками: густую кабачково-мясную массу просто набираю ложкой и выкладываю прямо на сковороду. Получаются аккуратные румяные оладьи с сочной серединой — кабачок не дает фаршу пересохнуть, а индейка делает блюдо сытным.

Особенно вкусно подавать их не с обычной сметаной, а с холодным соусом из йогурта, горчицы и маринованного огурца. Он получается свежим, слегка пикантным и отлично подходит к горячим оладьям.

Для приготовления вам понадобится: кабачок — 450–500 г, фарш из индейки — 300 г, яйцо — 1 шт., мука — 3 ст. л., репчатый лук — 70 г, чеснок — 1 зубчик, соль — 1 ч. л., черный перец и паприка — по вкусу, растительное масло для жарки. Для соуса: густой натуральный йогурт — 150 г, маринованный огурец — 1 небольшой, зернистая горчица — 1 ч. л., укроп — несколько веточек, чеснок — 1 небольшой зубчик, соль — по вкусу.

Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите. Добавьте фарш, яйцо, мелко нарезанный лук, чеснок, муку, паприку и перец, тщательно перемешайте. Масса должна получиться густой и держаться на ложке.

Выкладывайте ее небольшими порциями на разогретую сковороду и слегка разравнивайте. Жарьте под крышкой на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до уверенной румяной корочки. Для соуса натрите маринованный огурец, слегка отожмите и смешайте с йогуртом, горчицей, чесноком и укропом.

Личный опыт

Автор уже не раз готовила такие котлеты-оладьи и заметила, что небольшие порции прожариваются лучше и остаются особенно сочными. Кстати, соус вкуснее после 10 минут в холодильнике — маринованный огурец и горчица успевают полностью раскрыться.