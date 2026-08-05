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05 августа 2026 в 12:27

В Европе забили тревогу из-за «опасной» ситуации вокруг Краматорска

Die Welt: около Краматорска сложилась опасная для Киева ситуация

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Способность Украины удержать Краматорск вызывает серьезную тревогу, пишет немецкое издание Die Welt. В статье говорится, что действия на востоке усиливаются, и российские войска добиваются важных успехов. Автор статьи также отметил, что Краматорск и другие города-крепости Донбасса «рано или поздно» могут быть освобождены армией России.

Боевые действия также усиливаются на востоке Украины. Особенно опасная ситуация сложилась вокруг Краматорска. <…> Российские войска добиваются важных успехов, — говорится в материале.

Журналист подчеркнул, что потеря Краматорска и оставшихся частей ДНР станет для Киева одним из самых тяжелых поражений и одним из величайших триумфов президента России Владимира Путина с начала конфликта. Краматорск вместе со Славянском, Дружковкой и Константиновкой, которую освободили 3 июля, образует крупную агломерацию — ключевой транспортно-логистический узел ВСУ в Донбассе.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев отвергает путь мирного урегулирования и воспринимает только язык военной силы. Так он прокомментировал объявленную президентом Украины Владимиром Зеленским в конце июня 40-дневную операцию СБУ, которая, по его словам, завершилась провалом.

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