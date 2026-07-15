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15 июля 2026 в 09:20

«Герани» заставили ВСУ попрощаться с газораспределительной станцией

ВС России ударили «Геранями» по газораспределительной станции в Краматорске

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вооруженные силы России нанесли удар по газораспределительной станции в Краматорске, которая использовалась в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, в операции были задействованы расчеты беспилотников «Герань».

Расчет БПЛА «Герань» нанес удар по газораспределительной станции в Краматорске ДНР, используемой в интересах ВСУ. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК, — заявили в ведомстве.

Ранее начальник отделения планирования и противодействия БПС группировки войск «Север» с позывным Карта сообщил, что за первую неделю июля в Харьковской области расчеты уничтожили 20 единиц автомобильного транспорта ВСУ. По его словам, операторы непрерывно контролировали логистические маршруты и места сосредоточения техники противника.

Кроме того, Минобороны России сообщало, что были поражены объекты инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска, которые ВСУ использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов. В портах Черноморск и Днепро-Бугский также уничтожены четыре морских судна, перевозившие грузы в интересах противника.

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