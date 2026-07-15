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15 июля 2026 в 08:06

Дроноводы группировки «Север» уничтожили 20 автомобилей ВСУ

Дроны 11-го армейского корпуса за неделю разбили 20 автомобилей ВСУ

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Расчеты группировки войск «Север» уничтожили 20 единиц автомобильного транспорта ВСУ за первую неделю июля в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта. Операторы вели непрерывный мониторинг логистических путей и мест скопления техники противника. Полученные данные оперативно передавались на командные пункты и ударным расчетам.

Уничтоженные автомобили использовались для доставки провианта, боеприпасов, грузов и ротации личного состава. Российские военные применяли тактику сопровождения машин до конечных точек маршрута для выявления мест дислокации подразделений ВСУ. Удары позволили существенно нарушить снабжение передовых позиций украинских сил на данном направлении.

Для полного уничтожения техники без возможности ее восстановления мы бьем наверняка и в цель, «птиц» никогда не жалеем. Нередко проводим машину и до конечной точки, чтобы вычислить местонахождение врага, — подчеркнул Карта.

Ранее российские силовик выяснили, что из-за острой нехватки младшего офицерского состава ВСУ в Харьковской области командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта. Информацию о сложившейся ситуации косвенно подтверждают и публикуемые некрологи уничтоженных военнослужащих противника.

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