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15 июля 2026 в 07:43

ВСУ из-за колоссальных потерь вынуждены были пойти на отчаянный шаг

В ВСУ начали назначать командирами взводов курсантов без боевого опыта

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Из-за острой нехватки младшего офицерского состава ВСУ в Харьковской области командирами взводов назначаются курсанты военных училищ, не имеющие боевого опыта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Информацию о сложившейся ситуации косвенно подтверждают и публикуемые некрологи уничтоженных военнослужащих противника.

Командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные офицеры, уволенные в запас, — заявил собеседник агентства.

Ранее командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон заявил, что ВСУ выстроили оборону Константиновки в несколько эшелонов. Он отметил, что она опиралась на активное применение беспилотников. Бизон уточнил, что основную ставку ВСУ сделали на использование квадрокоптеров DJI Mavic.

До этого сообщалось, что братьев Романа и Максима Мосейчук убили из-за конфликта с женой командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской Станислава Лучанова. Оба мужчины погибли от выстрела в голову. По версии следствия, Лучанов привлек к совершению преступления своих подчиненных.

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