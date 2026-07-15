ВСУ использовали особую тактику в построении обороны в Константиновке Комбат Бизон: ВСУ выстраивали оборону в Константиновке в несколько эшелонов

Вооруженные силы Украины использовали особый характер укреплений в Константиновке, заявил в беседе с ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон. По его словам, оборона города была выстроена в несколько эшелонов и опиралась на активное применение беспилотников.

Бизон уточнил, что ВСУ сделали основную ставку на использование БПЛА, включая FPV-дроны и квадрокоптеры DJI Mavic, которые применялись для ведения разведки. При этом операторы дронов нередко находились впереди пехотных подразделений, что подчеркивает их ключевую роль в обороне.

Это основной их упор был. У них даже иногда птичники (операторы БПЛА) стояли впереди пехоты. Весь упор на птичников сделали, — уточнил Бизон.

Ранее сообщалось, что в ДНР ликвидировали начальника отдела БПЛА 3-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины подполковника Юрия Цицика. Источник в российских силовых структурах проинформировал, что уничтожение командного состава беспилотных подразделений ВСУ осуществляется планомерно. Известно, что Цицик начинал свою службу в Крыму, но в 2014 году сбежал к бандеровцам.