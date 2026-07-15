Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 01:34

ВСУ использовали особую тактику в построении обороны в Константиновке

Комбат Бизон: ВСУ выстраивали оборону в Константиновке в несколько эшелонов

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины использовали особый характер укреплений в Константиновке, заявил в беседе с ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон. По его словам, оборона города была выстроена в несколько эшелонов и опиралась на активное применение беспилотников.

Бизон уточнил, что ВСУ сделали основную ставку на использование БПЛА, включая FPV-дроны и квадрокоптеры DJI Mavic, которые применялись для ведения разведки. При этом операторы дронов нередко находились впереди пехотных подразделений, что подчеркивает их ключевую роль в обороне.

Это основной их упор был. У них даже иногда птичники (операторы БПЛА) стояли впереди пехоты. Весь упор на птичников сделали, — уточнил Бизон.

Ранее сообщалось, что в ДНР ликвидировали начальника отдела БПЛА 3-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины подполковника Юрия Цицика. Источник в российских силовых структурах проинформировал, что уничтожение командного состава беспилотных подразделений ВСУ осуществляется планомерно. Известно, что Цицик начинал свою службу в Крыму, но в 2014 году сбежал к бандеровцам.

Регионы
Константиновка
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО активированы около крупнейшей на Ближнем Востоке АЭС
Трамп безапелляционно высказался о завершении конфликта с Ираном
Дело о сгоревших девушках на квесте в Махачкале: как суд наказал виновных
«Катастрофическая»: в ДНР дали оценку экономической ситуации на Украине
В РФ напомнили, что грозит Apple после 15 июля
ВСУ использовали особую тактику в построении обороны в Константиновке
Стало известно, за какой матч на ЧМ особенно переживают ФБР и ФИФА
Элиту французской армии перебросят к границам РФ: что задумал Макрон
Сенатор предположил, когда будут введены новые санкции против РФ
Жертвы ради роли, личная жизнь, слова об СВО: как живет Любовь Аксенова
В США озвучили, что даст стране законопроект о санкциях против РФ
Определен первый финалист чемпионата мира по футболу
Штурм изучает ЮАР, Дубцова увязла в стройке: как звезды проводят лето
Скелет тираннозавра продали в США за рекордную сумму
Атака Ирана на корабль ВМС Кувейта привела к серьезным последствиям
Петербургская биржа вводит новый механизм продаж бензина
В Роскосмосе сообщили о дальнейшей судьбе МКС
Смерч лишил крыши над головой и транспорта жителей Башкирии
ВСУ за сутки направили на Московский регион 340 беспилотников
Российские силы за день сбили более 200 украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.