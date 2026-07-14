«Сбежал к бандеровцам»: ВС России ударили по «голове» отдела БПЛА ВСУ В ДНР уничтожили начальника отдела БПЛА ВСУ Цицика

В ДНР ликвидировали начальника отдела БПЛА 3-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины подполковника Юрия Цицика, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. Уничтожение командного состава беспилотных подразделений ВСУ осуществляется планомерно, отметил собеседник.

В ДНР уничтожен начальник отдела БПЛА 3-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины, подполковник Цицик Юрий Игоревич. Начинал свою службу в Крыму, но в 2014 году сбежал к бандеровцам, — сказал он.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы Южной группировки войск уничтожили два командных пункта управления украинскими беспилотниками в населенном пункте Алексеево-Дружковка недалеко от Константиновки в ДНР. Цели обнаружили операторы разведывательных дронов в ходе воздушного наблюдения.

Кроме того, в Министерстве обороны России заявили, что ВС РФ нанесли удар по киевскому агрегатно-детальному предприятию «Радиоизмеритель». Оно являлось ключевым поставщиком узлов и электронных компонентов для производства украинских управляемых ракет, в том числе «Нептун-МД».