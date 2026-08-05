Военэксперт назвал способ защитить склады Wildberries от ударов БПЛА

Wildberries необходимо строить подземные склады, чтобы обеспечить их безопасность от украинских дронов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Кроме того, по его словам, следует наращивать возможности противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Я бы посоветовал маркетплейсам, в том числе Wildberries, усиленными темпами строить защищенные склады, включая подземные, сделать децентрализацию, чтобы не было гигантских помещений. Необходимо избавиться от гигантомании. Все крупные хранилища — это дело мирного времени. Вы же понимаете, с кем мы имеем дело, — ВСУ стали обезумевшими тварями. Плюс усиливать средства ПВО, РЭБ, антидроновых подразделений. Из-за ударов страдает мелкий и средний бизнес. Это десятки, сотни тысяч людей. Нужно делать выводы, — высказался Дандыкин.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что пожар на территории сортировочного центра Wildberries, вызванный падением беспилотника, удалось локализовать. По его словам, экологическая обстановка под контролем, превышений вредных веществ в воздухе нет.