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05 августа 2026 в 11:34

Миляев рассказал об обстановке на атакованном складе Wildberries под Тулой

Миляев сообщил о локализации возгорания на складе Wildberries под Тулой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пожар на территории сортировочного центра Wildberries в Тульской области, возникший из-за падения БПЛА, удалось локализовать, сообщил в МАКСе губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, сейчас ведутся работы по проливке конструкций, экологическая обстановка под контролем, а превышений вредных веществ в воздухе не обнаружено.

В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций. Работают специалисты лабораторий «Природы» и Роспотребнадзора. Экологическая ситуация на контроле. На текущий момент превышений вредных веществ в воздухе не выявлено, — рассказал он.

Ранее губернатор Тульской области сообщил, что при атаке украинских дронов пострадал один человек, жертв нет, раненому оказали медпомощь. В результате инцидента также были повреждены два многоквартирных дома и два производственных объекта, уточнил он.

Позже в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что на логистическом объекте Wildberries в Тульской области заблаговременно провели эвакуацию персонала после возгорания, вызванного атакой. В настоящее время на месте продолжают работать пожарные подразделения, отметили там.

Регионы
Тульская область
Дмитрий Миляев
Wildberries
атаки БПЛА
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