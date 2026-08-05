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05 августа 2026 в 12:15

Обстановка в Крыму 5 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 5 августа, что с поездами?

Что с поездами в Крыму 5 августа, изменение расписания

Действующий порядок организации движения поездов в Крым и из него с пересадкой в Керчи (поезд — автобус или автобус — поезд соответственно) был продлен до 10 августа текущего года включительно. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Все поезда «Таврия» начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк до особого распоряжения с 20 июня.

Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами.

Напомним, с 20 июня 2026 года все поезда, прежде следовавшие до Феодосии, Симферополя и Севастополя, были переведены на укороченный маршрут. Изменения в движении поездов вызваны необходимостью временного закрытия движения на одном из участков Крымской железной дороги для проведения ремонтных работ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на автомобиле можно через Крымский мост. По состоянию на утро 5 августа мост работает в штатном режиме. Со стороны Тамани и Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

При этом накануне ночью движение по переправе приостанавливали дважды.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые транспортные средства, а также находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, который проходит по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

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