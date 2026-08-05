Быстрый салат без варки: 4 простых ингредиента — и через 10 минут подаем на стол

Быстрый салат без варки: 4 простых ингредиента — и через 10 минут подаем на стол

На этот салат уходит не больше 10 минут, а результат каждый раз один — пустая салатница. Копченая куриная грудка отлично сочетается с фасолью, корейской морковью и хрустящими чесночными гренками. Получается сытно, с легкой пикантностью и приятной копченой ноткой.

Главное — добавить гренки в самом конце, тогда они останутся хрустящими и сделают салат еще вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: копченая куриная грудка — 250 г, красная фасоль в собственном соку — 1 банка (400 г), корейская морковь — 180–200 г, чесночные гренки — 80–100 г, майонез — 2–3 ст. л., свежая зелень — по желанию.

С фасоли слейте жидкость, куриную грудку нарежьте небольшими кубиками. Соедините курицу, фасоль и корейскую морковь, добавьте майонез и аккуратно перемешайте. Перед самой подачей всыпьте чесночные гренки, еще раз перемешайте и при желании украсьте салат свежей зеленью.

Личный опыт

Автор уже не раз готовила этот салат и заметила, что гости всегда просят рецепт. Кстати, если хочется сделать вкус еще ярче, можно добавить немного тертого сыра или заменить обычные гренки на ржаные с чесноком — получается еще интереснее.