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05 августа 2026 в 10:25

Быстрый салат без варки: 4 простых ингредиента — и через 10 минут подаем на стол

Фото: D-NEWS.ru
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На этот салат уходит не больше 10 минут, а результат каждый раз один — пустая салатница. Копченая куриная грудка отлично сочетается с фасолью, корейской морковью и хрустящими чесночными гренками. Получается сытно, с легкой пикантностью и приятной копченой ноткой.

Главное — добавить гренки в самом конце, тогда они останутся хрустящими и сделают салат еще вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: копченая куриная грудка — 250 г, красная фасоль в собственном соку — 1 банка (400 г), корейская морковь — 180–200 г, чесночные гренки — 80–100 г, майонез — 2–3 ст. л., свежая зелень — по желанию.

С фасоли слейте жидкость, куриную грудку нарежьте небольшими кубиками. Соедините курицу, фасоль и корейскую морковь, добавьте майонез и аккуратно перемешайте. Перед самой подачей всыпьте чесночные гренки, еще раз перемешайте и при желании украсьте салат свежей зеленью.

Личный опыт

Автор уже не раз готовила этот салат и заметила, что гости всегда просят рецепт. Кстати, если хочется сделать вкус еще ярче, можно добавить немного тертого сыра или заменить обычные гренки на ржаные с чесноком — получается еще интереснее.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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