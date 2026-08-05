Три рецепта лечо на зиму: нежная классика, с баклажанами и дерзко острое

Три рецепта лечо на зиму: нежная классика, с баклажанами и дерзко острое

В каждой стране есть свой вариант лечо: где-то добавляют острый перец, где-то — копченую колбасу, а венгры по традиции подают его с яичницей или как гарнир к мясу. Но неизменным остается одно: лечо должно быть густым, ароматным, с ярким красным цветом и легкой кислинкой.

Классическое венгерское лечо

Этот рецепт максимально приближен к оригиналу. Минимум ингредиентов — и максимум вкуса. Понадобится 1,5 кг спелых томатов, 1 кг болгарского перчика, 3 средние луковицы, 4 зубчика чеснока, 100 мл растительного масла, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли и 1 чайная ложка молотого черного перца.

Томаты измельчают в пюре любым удобным способом. Перец режут ровными полосками, лук — полукольцами. В кастрюле разогревают масло, пассеруют лук до прозрачности, добавляют томатное пюре и доводят до кипения. Затем вводят болгарский перец, сахар, соль и черный перец, убавляют огонь и тушат 25–30 минут, следя за тем, чтобы полоски перца оставались упругими. За 5 минут до готовности кладут раздавленный чеснок. Горячую массу раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.

Совет: если хочется более насыщенного вкуса, можно уваривать смесь дольше — так лишняя влага уйдет, а аромат станет плотнее.

Калорийность — примерно 135 ккал на 100 г.

Готовим лечо: три проверенных рецепта для домашних заготовок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лечо с баклажанами

Этот вариант более сытный и густой. Такое лечо хорошо и как закуска, и как гарнир к отварному картофелю. Понадобится 800 г болгарского перца, 600 г баклажанов, 1 кг томатов, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 100 мл оливкового масла, 1 столовая ложка соли, 1,5 столовые ложки сахара, небольшой пучок свежего базилика и тимьяна, щепотка паприки.

Томаты превращают в пюре. Перец нарезают полосками, баклажаны — крупными кубиками, присыпают солью и оставляют на 15 минут, затем промывают и обсушивают, чтобы убрать горечь. В глубокой посуде разогревают масло, обжаривают лук до мягкости, добавляют томатное пюре и варят около 10 минут. Затем кладут перец и баклажаны, вводят соль, сахар и паприку, готовят еще 20–25 минут. В конце добавляют чеснок и мелко нарезанную зелень. Горячую смесь раскладывают по банкам, стерилизуют 10–12 минут и закатывают.

Совет: не нарезайте баклажаны слишком мелко и не жарьте их отдельно — пусть они тушатся в томатной основе: так они сохранят текстуру и не станут излишне жирными.

Калорийность — ориентировочно 145 ккал на 100 г.

Лечо с баклажанами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Острое лечо с чили и чесноком

Здесь важно не уйти в жгучесть, а сделать остроту выразительным штрихом, подчеркивающим сочность овощей. Возьмите 1 кг томатов, 700 г сладкого перца, 1 стручок острого чили, 4-5 зубчиков чеснока, 2 луковицы, 100 мл подсолнечного масла, 1 столовая ложка соли, 1,5 столовые ложки сахара и 1 чайная ложка молотой паприки.

Томаты измельчают до пюре. Сладкий перец режут полосками, чили — тонкими колечками, если хочется менее острого результата, семена лучше удалить. Лук обжаривают в масле до золотистого оттенка, добавляют томатное пюре, доводят до кипения, затем кладут перцы, соль, сахар и паприку. Тушат смесь 20 минут. За 3-4 минуты до готовности вводят измельченный чеснок. Горячее лечо расфасовывают по подготовленным банкам, стерилизуют 15 минут и закатывают крышками.

Совет: регулируйте остроту не только количеством чили, но и моментом его добавления: если положить перец в начале, жгучесть распределится равномерно, а если ближе к концу — она будет яркой и пряной.

Калорийность — около 130 ккал на 100 г.

Острое лечо с чили и чесноком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Советы: как приготовить лучшее лечо

Используйте мясистые спелые овощи: у таких перцев и томатов более насыщенный вкус и меньше лишней воды. Не переваривайте перец: лучше, если он останется слегка упругим — так текстура будет приятнее. Банки и крышки обязательно стерилизуйте: это залог долгой сохранности заготовки. Дайте лечо настояться хотя бы 2-3 недели, блюдо станет еще ароматнее.

Что еще можно попробовать

В классическое лечо можно добавить 1-2 моркови, натертой на крупной терке, — она придаст легкую сладость и красивый оттенок. К баклажановому варианту подойдет щепотка зиры или кориандра — они подчеркнут восточный колорит. Острое лечо можно дополнить ложкой меда или яблочного уксуса — это создаст интересный контраст и сделает вкус многограннее.

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