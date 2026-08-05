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05 августа 2026 в 11:07

Украинский командир сделала признание об отношении к русскому языку

Комбат ВСУ Гайка заявила, что принципиально говорит на русском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Командир батальона беспилотных систем 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Гайка заявила, что принципиально говорит на русском языке, передает «Страна.ua». Она уточнила, что если собеседник не понимает русский, она переходит на украинский.

Я могу говорить на украинском, но принципиально не хочу. <…> В конституции закреплено право говорить на том языке, на котором я хочу, — заявила она.

Гайка добавила, что пока ее понимают по‑русски, она будет говорить на нем. При этом она отметила, что те украинцы, которые критикуют ее выбор языка, зачастую живут не на Украине, а в европейских странах.

Ранее в городе Дрогобыче (Львовская область, Украина) двух женщин заставили извиниться за то, что они слушали музыку на русском языке. Отмечается, что конфликт начался с просьбы третьей девушки — она призвала соседнюю компанию в беседке выключить русскую музыку.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о значительном увеличении штрафов за проигрывание клипов и песен на русском языке в кафе и ресторанах. Сейчас за это предусмотрен штраф в 170 гривен (297 рублей). В случае принятия закона за первое нарушение будут штрафовать на 8,5–17 тыс. гривен (14,8–29,7 тыс. рублей).

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