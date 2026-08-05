Российская синхронистка ответила на обвинения испанок в плагиате программы Шишкина: испанские синхронистки должны жаловаться на регламент, а не на Россию

История с обвинениями испанских синхронисток в адрес России в плагиате говорит о несовершенстве нынешних правил, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. По ее словам, если за сутки можно полностью перестроить программу и увеличить ее сложность более чем на пять баллов, то вопросы нужно задавать не спортсменкам и тренерам, а регламенту.

Не стоит обвинять нас. Светлана Ромашина совсем недавно начала работать со сборной России, оказалось, что в этой ситуации она проявила куда большую находчивость. Испанки говорили, что едут за золотом. Неудивительно, что после поражения последовала столь эмоциональная реакция. На мой взгляд, все эти обвинения совершенно необоснованны, — сказала Шишкина.

3 августа российские синхронистки одержали победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. В составе сборной России вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Синхронистки набрали 285,0346 балла. Второе место с 282,3541 балла заняла Испания, а третье — Италия (256,1558 балла).

За сутки до старта россиянки поменяли программу, добавив элемент, которые используют испанки. Сложность программы повысилась более чем на пять баллов. Испанская синхронистка Алиса Ожогина, которая сама наполовину русская, обвинила российских синхронисток в плагиате.