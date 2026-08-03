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03 августа 2026 в 16:07

Летом крабовый готовлю так: редис, огурец и легкая заправка — вкусное сочетание

Фото: D-NEWS.ru
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Летом классический крабовый салат готовлю совсем по-другому. Вместо риса добавляю свежие огурцы и хрустящий редис — получается легкий, сочный и по-настоящему летний вариант. Заправка на основе сметаны, легкого майонеза и горчицы делает вкус ярче, но не перебивает свежесть овощей.

Такой салат отлично подходит и для ужина, и для праздничного стола.

Для приготовления понадобится: крабовые палочки — 200 г, вареные яйца — 4 шт., свежий огурец — 2 шт., редис — 8–10 шт., зеленый лук — небольшой пучок. Для заправки: легкий майонез — 2 ст. л., сметана 20% — 2 ст. л., дижонская или обычная горчица — 1 ч. л., соль — по вкусу, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Крабовые палочки нарежьте крупными кусочками, яйца — кубиком, огурцы — полукружьями или небольшими кубиками, редис — тонкими кружочками, зеленый лук мелко порубите. Для заправки соедините сметану, майонез, горчицу, соль и перец до однородной консистенции.

Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте соус и аккуратно перемешайте, чтобы овощи сохранили форму. Перед подачей уберите салат в холодильник на 15–20 минут — так вкус станет более гармоничным.

Личный опыт

Чаще всего готовлю этот салат в жаркую погоду, когда не хочется тяжелых блюд. Иногда добавляю немного свежего укропа или несколько листиков молодой петрушки — аромат становится еще ярче, а салат исчезает со стола одним из первых.

Проверено редакцией
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сметана
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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