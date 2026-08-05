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05 августа 2026 в 11:32

Врач предупредила о дорогой стоматологической услуге, вредящей зубам

Стоматолог Балакирева: дорогостоящее отбеливание Zoom разрушает зубную эмаль

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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На самом деле дорогостоящее отбеливание Zoom разрушает зубную эмаль и способствует старению кожи, предупредила в беседе с 360.ru стоматолог-ортодонт и кандидат медицинских наук Мария Балакирева. Она уточнила, что в процессе этой процедуры из эмали вымываются важные органические вещества, что чревато изменением формы зубов. Кроме того, это чревато появлением носогубных складок на лице.

Отбеливание дорого стоит, эффект держится не долго, и, я бы сказала, это процедура разрушительного характера. Все уважающие себя стоматологи против этой процедуры. Когда люди приходят на первичную консультацию с запросом на отбеливание, мои коллеги, которые реально уважают свою профессию и уважают своего пациента, их отговаривают, — высказалась Балакирева.

Врач также предостерегла от домашних способов отбеливания зубов. Такие эксперименты могут привести к нестерпимой зубной боли и повышению чувствительности эмали. При желании обрести белоснежную улыбку лучше всего обратиться к врачу, который подберет оптимальное решение.

Ранее стоматолог Екатерина Кузнецова заявила, что россияне стали чаще покупать зубные пасты без фторидов, при этом интерес к данной категории за два года вырос более чем в два раза. По ее словам, такой тренд связан с желанием потребителей лучше разбираться в составе продуктов.

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