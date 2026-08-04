Рулет из лаваша делаю так: беру крабовые палочки и морковь — шикарная закуска за 7 минут готова

Рулет из лаваша делаю так: беру крабовые палочки и морковь — шикарная закуска за 7 минут готова

Когда нужно быстро поставить на стол что-то яркое и сытное, этот рулет выручает без лишней возни. Крабовые палочки дают нежную основу, корейская морковь добавляет сочность и легкую остроту, а плавленый сыр связывает начинку и делает ее мягче.

Все продукты уже готовы, поэтому остается только измельчить их, завернуть в лаваш и нарезать. Получается аккуратная закуска, которая хорошо смотрится и на обычном ужине, и на праздничной тарелке.

Для приготовления вам понадобится: 1 большой тонкий лаваш, 200 г крабовых палочек, 150 г моркови по-корейски, 2 вареных яйца, 1 плавленый сырок, 2–3 ст. ложки майонеза и немного свежей зелени по желанию.

Крабовые палочки разделите на тонкие волокна или мелко нарежьте. Яйца и охлажденный плавленый сырок натрите на крупной терке. Морковь слегка отожмите от лишнего маринада и при необходимости укоротите длинные полоски.

Соедините начинку, добавьте майонез и перемешайте. Лаваш разложите на столе, равномерно распределите массу, оставляя свободными края, затем плотно сверните рулетом. Его можно нарезать сразу, но после 10–15 минут в холодильнике кусочки будут держать форму лучше. Подавайте рулет порционными ломтиками, украсив зеленью.

Личный опыт

Я не добавляю много майонеза, иначе лаваш быстро размокает. Для более свежего вкуса иногда кладу немного огурца, а плавленый сыр заменяю творожным — рулет получается еще нежнее.