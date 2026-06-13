Тушеная капуста в аэрогриле за 35 минут — рекордный гарнир, который не разваривается в кашу

Тушеная капуста в аэрогриле за 35 минут — рекордный гарнир, который не разваривается в кашу

Долго не решался тушить капусту в аэрогриле: боялся, что станет сухой. Оказалось, наоборот, — она пропитывается соком и томатом, а руки чистые.

Ингредиенты

Капуста белокочанная молодая — 800 г, морковь — 200 г, помидоры без кожицы — 150 г, вода — 100 мл, томатная паста — 20 г, чеснок — 2 зубчика, паприка сладкая молотая — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала снимаю верхние листья с кочана, удаляю кочерыжку и мелко шинкую капусту. Сразу натираю морковь, солю все и мну руками, чтобы пошел сок — оставляю на 15 минут, потом отжимаю лишнюю жидкость. Тем временем через пресс пропускаю чеснок, добавляю к капусте протертые помидоры, томатную пасту, паприку и перец — тщательно перемешиваю.

Перекладываю массу в форму для аэрогриля, вливаю воду, разравниваю и ставлю при 180 °C на 35–40 минут. Самое сложное — через 20 минут проверить: молодая капуста очень нежная, и если не следить, она разварится за полчаса.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Аэрогриль сделал свое дело: она получилась сочной, пропитанной томатом, но при этом без намека на кашу. Текстура — упругая, слегка хрустящая, как будто ее только что достали из русской печи. Рекомендую подавать с ломтиком черного хлеба и щепоткой свежей зелени — будет бомба.